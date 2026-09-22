Il Ristorante Alain Ducasse Napoli, partnership con pastificio artigianale 28 Pastai

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Quando l’artigianalità incontra l’alta cucina, nascono progetti capaci di trasformare la tradizione in un linguaggio contemporaneo.

È da questa filosofia condivisa che prende forma la collaborazione tra 28 Pastai, pastificio artigianale di Gragnano IGP, e Il Ristorante Alain Ducasse Napoli, insieme all’Executive Chef Alessandro Lucassino.

Un incontro fatto di ricerca, tecnica e sperimentazione che porta alla creazione della Casareccia Lunga, un formato di pasta sviluppato esclusivamente per esaltare le caratteristiche dello Scarpariello e nato da un percorso condiviso in cui la pasta diventa la vera protagonista del piatto.

Il progetto si inserisce nella visione di ROMEO Napoli, indirizzo della ROMEO Collection affacciato sul Golfo di Napoli. Trasformato dall’intervento dell’architetto giapponese Kenzo Tange, l’hotel interpreta un’idea di ospitalità in cui architettura, design, arte, benessere e alta gastronomia dialogano costantemente.

Elementi che, insieme, contribuiscono a costruire un’esperienza pensata intorno all’ospite e profondamente connessa alla destinazione.

È in questo contesto che la gastronomia occupa un ruolo centrale. Al nono piano dell’hotel, con una vista privilegiata sulla città e sul Vesuvio, Il Ristorante Alain Ducasse Napoli, insignito di una Stella Michelin, rappresenta una destinazione gastronomica a sé.

Qui la filosofia di Alain Ducasse incontra Napoli e la Campania attraverso una cucina che mette in relazione cultura gastronomica locale, ricerca internazionale, stagionalità e qualità assoluta della materia prima. L’obiettivo non è riprodurre semplicemente la tradizione, ma leggerla con uno sguardo contemporaneo, preservandone identità e memoria.

A interpretare quotidianamente questa filosofia è Alessandro Lucassino, Executive Chef che vanta una lunga collaborazione con Alain Ducasse.

Il suo lavoro parte dal territorio e dai suoi prodotti per costruire una cucina essenziale, precisa e contemporanea, fedele ai principi della Cuisine de la naturalité di Ducasse: cotture brevi, grande attenzione alla materia prima e interventi misurati, pensati per preservarne ed esaltarne gusto, consistenze e caratteristiche originarie.

È proprio da questo approccio che nasce il progetto con 28 Pastai. Lo Scarpariello, ricetta fortemente radicata nella memoria gastronomica campana, diventa il punto di partenza per una ricerca che coinvolge direttamente anche la forma della pasta. L’obiettivo è realizzare un formato capace di offrire un’esperienza gastronomica precisa, studiandone forma, spessore, tenuta in cottura e capacità di accogliere il condimento.

Il risultato di questa ricerca è una Casareccia Lunga dalla personalità decisa, capace di creare il giusto equilibrio tra consistenza, cremosità e intensità aromatica. La pasta non è più un semplice supporto della salsa, ma un ingrediente progettato insieme alla ricetta e parte integrante della costruzione del piatto.

Per 28 Pastai, questo progetto rappresenta un ulteriore passo nel percorso di innovazione che da sempre caratterizza il pastificio.

La produzione artigianale, la miscela di cinque grani selezionati, la trafilatura al bronzo e l’essiccazione lenta diventano gli strumenti attraverso cui trasformare un’intuizione dello Chef in un prodotto sviluppato intorno a precise esigenze gastronomiche.