Il sifone sulla pizza, lunedì 31 da Casolaro

In un panorama gastronomico in continua evoluzione, dove ricerca e innovazione giocano un ruolo chiave, anche la pizza si è avvicinata sempre più all’alta cucina.

I topping diventano sempre più curati, le tecniche si affinano e gli strumenti professionali trovano nuove applicazioni, favorendo un dialogo sempre più stretto tra il mondo della pizza e quello della gastronomia.

Proprio da questa riflessione nasce un’opportunità formativa dedicata a chef e pizzaioli, ma anche ad appassionati. La novità arriva da Casolaro che lancia un evento dimostrativo gratuito sull’utilizzo del sifone a 360°, con un particolare focus sulla pizza, rivolto a chi desidera approfondire l’uso di questo strumento in cucina.

L’appuntamento è il 31 marzo dalle 14:30 alle 17:30, per partecipare è necessario iscriversi tramite WhatsApp al 320.3624108. L’innovativa demo è a cura dello chef Danilo Angè esperto nell’uso del sifone in cucina: autore di due libri sull’argomento, tiene corsi in tutta Italia.

Chef e formatore da oltre 15 anni, con esperienze internazionali, si divide tra l’organizzazione di eventi, serate a tema e l’insegnamento. In questa occasione, Casolaro presenta un excursus sul sifone, passato da strumento utilizzato nella preparazione di cocktail e selz, per frizzare le bevande in modo istantaneo, a protagonista nelle cucine professionali e domestiche in diverse preparazioni che spaziano dalla semplice panna montata a spume dolci e salate, oli e burri aromatizzati, salse leggere e schiume per aggiungere ai piatti un tocco estetico e diverse texture. Durante la demo, un pizzaiolo ospite realizzerà le basi pizza, mentre lo chef, dalla teoria alla pratica, illustrerà l’uso del sifone e si cimenterà nella preparazione di spume calde e fredde, oli aromatizzati e spugne per aggiungere consistenze e contrasti alla pizza. L’evento è in collaborazione con l’azienda Trabo. Così commenta il corso, Maria Vittoria Casolaro, responsabile divisione eventi: “Abbiamo organizzato questo evento dedicato al mondo della pizza perché è un settore in continua evoluzione, con regole sempre più affini a quelle della cucina, dove i topping sono sempre più curati e scenografici. Il nostro obiettivo è offrire a professionisti e appassionati strumenti pratici per migliorare la qualità delle loro preparazioni attraverso tecniche all’avanguardia e originali”.

Il 1° aprile, inoltre, sempre da Casolaro Hotellerie con lo chef Danilo Angè si terrà una giornata formativa dedicata al risotto perfetto. L’evento inizia con una parte teorica sulle tipologie di riso, la tostatura e i brodi. Durante il corso Danilo Angè realizzerà 4 diverse ricette di risotti a base di carne, pesce, verdure e una versione dolce, approfondendo l’uso di burri e oli aromatizzati per la mantecatura. Partecipa all’evento Dino Massignani di Riserva San Massimo, eccellenza dell’alta ristorazione, per approfondire il tema del riso, ingrediente spesso poco conosciuto nelle sue varietà e applicazioni. “Due appuntamenti pensati per chi vuole ampliare le proprie competenze e scoprire nuove tecniche con uno dei protagonisti più dinamici della cucina italiana” – conclude – Maria Vittoria Casolaro. La filosofia dello chef Danilo Angè si basa su una ricerca costante: materie prime freschissime, di stagione e di alta qualità, con un’attenzione particolare al ‘biologico’ e con una predilezione all’uso delle erbe aromatiche. Punta su piatti sani e bilanciati, sulla valorizzazione dei prodotti locali e della cucina regionale, con l’obiettivo di mantenere, attraverso le sue creazioni, vive le tradizioni, sempre con un approccio innovativo e attento alla contemporaneità.