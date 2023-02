Il Team “Junior Chef” dell’Associazione Cuochi Caserta si prepara ai Campionati Italiani di Cucina 2023.

Sono campioni in carica gli chef in erba dell’Associazione Cuochi Caserta e con caparbietà e dedizione ritentano il colpaccio della riconferma.

Dal 19 al 22 febbraio 2023, infatti, avrà luogo la 7° edizione dei Campionati della Cucina Italiana, all’interno della manifestazione “Beer Attraction & Food Attraction”, presso Rimini Expo Centre Italy. Evento dove la squadra casertana ha trionfato lo scorso anno nopn solo fregiandosi del titolo di Campioni Assoluti ma portando a casa anche il Premio della Critica Gastronomica.

E in vista di questo grande avvenimento, il giorno 7 febbraio 2023, alle ore 16:30, presso il Ristorante “Sapori d’Italia” a Cancello Arnone, l’Associazione Cuochi Caserta della Federazione Italiana Cuochi presenterà la squadra di “Junior Chef” che si sta ripetutamente allenando con delle cene didattiche che hanno lo scopo di far arrivare un menù impeccabile alla competizione.

“Il progetto ha come obiettivo di dare un’opportunità ai giovani Chef dell’Associazione Cuochi Caserta per approcciarsi al mondo associativo e lavorativo, promuovendo i prodotti del territorio, dando rilievo alla sostenibilità e il riciclo degli scarti di lavorazione dei pasti. Durante la presentazione saranno affrontati diversi temi, come la sostenibilità, l’etica professionale, nuove tendenze alimentari, in presenza degli operatori del settore HO.RE.CA., di Dirigenti Scolastici. I giovani cuochi già riconosciuti nel panorama Nazionale si mettono in discussione per affrontare una nuova competizione, fondamentale per una futura crescita professionale nel mondo della ristorazione, supportando le nozioni tecniche e pratiche apprese nel corso delle competizioni”. Si legge nella nota a cura dell’Associazione.