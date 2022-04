In attesa dell’estate, i weekend di primavera sono perfetti per regalarsi un’evasione di mare firmata Click&Boat.

“Chi ha tempo, non aspetti tempo”, sembra questo il motto dei clienti Click & Boat, la piattaforma di noleggio barche che ha diffuso i dati, i quali denotano una tendenza da parte dei viaggiatori italiani a pensare alle vacanze con mesi di anticipo.

I dati di Click&Boat evidenziano questo comportamento degli italiani a organizzare le vacanze: da gennaio ad oggi, rispetto al 2021, le early booking sono cresciute del 68%, testimoniando così la volontà di non farsi trovare impreparati all’arrivo dell’estate. Secondo le informazioni raccolte, gli utenti provengono principalmente da Milano, Roma, Napoli, Torino, Bologna, Firenze e Genova, città che, per la maggior parte, non hanno uno sbocco sul mare. Si evidenzia, forse per amore, forse per scelta obbligata, una predilezione per le destinazioni italiane: i numeri mostrano infatti che il 64% delle prenotazioni che arrivano dall’Italia sono fatte verso destinazioni della penisola, confermando quindi un trend di “Italia su Italia” ormai affermato negli ultimi anni, anche a causa della pandemia.

Fortissima la voglia del sole dell’estate, della brezza del mare, del suono dolce delle onde del mare che si infrangono sulla costa, di un tramonto romantico, lontano da occhi indiscreti, degli scorci nascosti e mozzafiato che le bellezze del nostro Paese possono regalare.

Visto che la voglia di partire è tanta e che mancano ancora due mesi all’estate, il che sembra davvero un tempo infinito, perché allora non dare un’occhiata al calendario? Tra ponti e long weekend le occasioni non mancano di certo per regalarsi una vacanza da sogno, giusto per prendere una boccata d’ossigeno e recuperare le energie per affrontare la settimana lavorativa!

Con Click&Boat, prenotare, anche last minute, è facilissimo attraverso la app o il sito web. Sia marinai provetti che navigatori esperti, grazie all’opzione “con o senza skipper”, potranno vivere una vacanza unica in barca.

I prossimi ponti

Da non perdere quindi l’occasione di un fine settimana lungo, grazie alla Festa della Liberazione del 25 aprile che quest’anno cade di lunedì: 3 giorni sono perfetti per godersi, ad esempio, gli scorci panoramici delle Cinque Terre per poi ammirare dall’acqua Porto Venere in tutta la sua magnificenza, con la sua chiesa a picco sul mare. La prospettiva dall’acqua è ancora più incantevole e regala uno sguardo magico.

Anche la festa della Repubblica regala una lieta sorpresa: cadendo di giovedì, quindi proprio a ridosso del fine settimana, regala l’opportunità di trascorrere qualche giorno lontano dalla quotidianità prima che, magari, i figli inizino a studiare per l’esame di maturità.

Ed eccoci agli albori dell’estate con torinesi, genovesi e fiorentini particolarmente fortunati grazie ai loro patroni cittadini che vengono celebrati il 24 giugno. Perché non trascorrere un piacevole week-end in barca a vela, ad esempio, e cenare ammirando il tramonto in mezzo al mare?

Anche i romani, con il giorno dei Patroni San Pietro e Paolo di mercoledì 29 giugno, possono respirare l’aria d’estate prima delle consuete ferie estive di luglio e agosto magari con un giro sulle coste toscane o ammirando dal mare alcune zone particolarmente affascinanti della loro regione, oppure regalandosi un giro alla scoperta delle Isole Pontine.

Con le barche di Click&Boat, anche solo per una giornata o per un week-end, è possibile vivere in anticipo le sensazioni, le emozioni, le suggestioni che l’estate e il mare regalano. E perché no, si può poi trasformare quella fuga di un fine settimana primaverile in una vacanza più lunga a luglio e ad agosto!