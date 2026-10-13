In corso la Altemasi Week

- pubblicità -

Le vette del Trentino incontrano la grande tradizione e la bellezza del Golfo di Napoli in una settimana dedicata alla cultura del Metodo Classico di montagna.

Dal 12 al 18 ottobre, il capoluogo campano e il suo territorio ospiteranno “Altemasi Week”, la nuova tappa del tour itinerante firmato Altemasi Trentodoc, trasformando i luoghi simbolo della convivialità in un palcoscenico d’eccezione per raccontare una viticoltura d’eccellenza radicata nel territorio trentino.

L’iniziativa

L’iniziativa invita il pubblico partenopeo a scoprire la finezza e il carattere identitario di ogni calice Altemasi, partendo dalle caratteristiche del prodotto per risalire alle radici della sua identità: i vigneti in altitudine situati tra i 450 e gli 850 metri s.l.m.. È in questo contesto montano, dove il rigore del clima e le importanti escursioni termiche forgiano freschezza e precisione aromatica, che prende vita l’Eleganza Autentica firmata Altemasi.

Attraverso una rete di locali accuratamente selezionati, Altemasi Week propone un viaggio sensoriale che spazia dai corner dedicati agli aperitivi gourmet fino a esperienze di fine-dining e degustazioni guidate, raccontando così una visione contemporanea di uno spumante che sa riconoscere il valore dell’eccellenza oltre le mode.

Di seguito il calendario degli appuntamenti e i locali coinvolti:

EVENTI SPECIALI E CENE:

Giovedì 15 ottobre dalle ore 20.00 | SKYLINE MEDITERRANEO (Via San Gennaro Agnano, 34, Pozzuoli, NA): cena verticale a base di pesce con degustazione guidata di Altemasi Trentodoc insieme al Brand Ambassador. Sei portate e sei etichette, dal Millesimato alla Riserva Graal fino al Rupe Re Vendemmia Tardiva, in un percorso di degustazione che racconta ogni calice attraverso abbinamenti studiati con i piatti degli chef, in una location d’eccellenza.

Info e prenotazioni qui: Ristorante di pesce a Pozzuoli | Skyline Mediterraneo

Domenica 18 ottobre dalle 11.30 alle 14.00 | ANTICA PESCHERIA DA POREO (Via Armando Diaz, 103, Crispano, NA): un aperitivo firmato Altemasi, in pairing con una selezione di finger food.

Venerdì 23 ottobre dalle 19.00 | GRAN CAFFE’ NAPOLI 1850 (Via Giuseppe Mazzini, 13, Castellammare di Stabia, NA): un percorso di degustazione alla scoperta di Altemasi Trentodoc, guidato dal Brand Ambassador.

ESPERIENZE “BY THE GLASS” (TUTTA LA SETTIMANA)

Degustazioni di diverse etichette della linea Altemasi, proposte in abbinamento a specialità gastronomiche:

BARRIL (Via Giuseppe Fiorelli, 11, Napoli): Altemasi in carta e mescita, in pairing con una proposta food dedicata.

RISTORANTE CRUDORE (Via Carlo Poerio, 45/46, Napoli): Altemasi in carta e mescita, in pairing con una selezione di finger food.

RISTORANTE RISERVA ROOFTOP (Via Alessandro Manzoni, 308, Napoli): Altemasi in carta e mescita, in pairing con una selezione di finger food.

BISTROT DALI | Hotel Leonessa (Via Raffaello Sanzio, Volla, NA): Altemasi in carta e mescita, in pairing con una proposta food dedicata.

THE ROOF @HABITA 79 POMPEII (Via Roma, 10, Pompei, NA): Altemasi in carta e mescita, in pairing con tapas.

LA BETTOLA DEL GUSTO (Via Sacra, 50, Pompei, NA): Altemasi in carta e mescita, in pairing con una proposta food dedicata.

SAN PIETRO BISTROT DEL MARE (Via Calastro, 14, Torre del Greco, NA): Altemasi in carta e mescita, in pairing con una selezione di finger food.

RISTORANTE TAVERNA ‘E MARE (Via Principal Marina, 16, Torre de Greco, NA): Altemasi in carta e mescita, in pairing con una proposta food dedicata.

ANTICA PESCHERIA DA POREO (Via Armando Diaz, 103, Crispano, NA): Altemasi in carta e mescita, in pairing con una proposta food dedicata.

TURIELLO (Via Vecchia Campana, 4, Pozzuoli, NA): Altemasi in carta e mescita, in pairing con una proposta food dedicata.

GARUM POMPEI (Viale Giuseppe Mazzini, 63/65, Pompei, NA): Altemasi in carta e mescita, in pairing con una selezione di finger food.

SKYLINE MEDITERRANEO (Via San Gennaro Agnano, 34, Pozzuoli, NA): Altemasi in carta e mescita, in pairing con una selezione di finger food.

ENOTECA PARTENOPEA (Viale di Augusto, 2, Napoli): Altemasi in carta e mescita, in pairing con una selezione di finger food.

LA LOCANDA DEL POSTINO (Via Marina di Corricella, 43, Procida, NA): Altemasi in carta e mescita, in pairing con una selezione di finger food.

RICCIO RESTAURANT BAIA PORTO (Via Molo di Baia, 47, Bacoli, NA): Altemasi in carta e mescita, in pairing con una proposta food dedicata.

BAYA RESTAURANT (Via Guglielmo Marconi, 17, Monte di Procida, NA): Altemasi in carta e mescita, in pairing con una proposta food dedicata.

FATTORIA DEL CAMPIGLIONE (Via Vicinale Campana, 2, Pozzuoli, NA): Altemasi in carta e mescita, in pairing con una proposta food dedicata.

OPERA 9.1 (Via Lepanto, 91, Pompei, NA): Altemasi in carta e mescita, in pairing con una proposta food dedicata.

RISTORANTE IL PRINCIPE (Via Colle S. Bartolomeo, 4, Pompei, NA): Altemasi in carta e mescita, in pairing con una proposta food dedicata.

GRAN CAFFE’ NAPOLI 1850 (Via Giuseppe Mazzini, 13, Castellammare di Stabia, NA): Altemasi in carta e mescita, in pairing con una proposta food dedicata.

ALTEMASI IN ENOTECA (TUTTA LA SETTIMANA):

Un’occasione per scoprire e acquistare le etichette Altemasi nelle enoteche aderenti, con condizioni speciali per tutta la durata di Altemasi Week:

ENOTECA DANTE (P.za Dante, 18/19, Napoli)

ENOTECA IL GRAPPOLO (Corso Italia, 209, Piano di Sorrento, NA)

DIEGO ENOTECA e COLONIALI (Corso Giovanni Nicotera, 22/24, Vico Equense, NA)

DIVINO ENOTECA (Via Lepanto, 150, Pompei, NA)

ENOTECA CIANCIULLI (Via Raffaele Pappalardo, 93, Ottaviano, NA)

ENOTECA ESPOSITO (Str. Tavernola, 68, Castellammare di Stabia, NA)

FLORIO LA WINERIA (Piazza Maltese, 1, Via San Francesco, 2, Forio, NA)

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Tutti gli eventi sono aperti al pubblico. Per le esperienze “by the glass”, gli aperitivi e gli acquisti è possibile recarsi direttamente presso i locali partner. Per gli eventi speciali e le cene, raccomandiamo la prenotazione contattando direttamente il locale di interesse.

Tutti i dettagli, le informazioni per prenotare e gli aggiornamenti sono disponibili sulla pagina https://altemasi.it/it/news/ e sui canali Facebook e Instagram @ALTEMASITRENTODOC