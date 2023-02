In occasione della BIT 2023 di Milano e di San Valentino Artecard festeggia il ritorno in esclusiva del pass 365 lite.

Una gradita sorpresa per tutti gli appassionati del patrimonio culturale della Campania.

In occasione dell’edizione 2023 della Borsa Internazionale del Turismo di Milano torna il pass 365 lite, l’offerta speciale a edizione limitata promossa da campania>artecard che consente di visitare ben 34 siti culturali campani in un anno.

Dal 12 al 14 febbraio, giusto in tempo per un regalo speciale di San Valentino, sarà possibile acquistare l’offerta speciale sia sul sito www.campaniartecard.it sia presso i punti vendita autorizzati.

Una vera e propria esperienza culturale: il pass 365 lite offre infatti la possibilità di accedere ad alcuni tra luoghi della cultura più affascinanti del nostro territorio.

Una passeggiata all’interno delle sfarzose stanze della Reggia di Caserta, le mostre e gli eventi del MANN, il Caravaggio del Museo di Capodimonte, i mosaici del Parco Archeologico di Pompei. E ancora i templi di Paestum, le stradine degli Scavi di Ercolano, il Palazzo Reale e tutti gli altri siti culturali che vanno ad arricchire l’offerta culturale regionale. A partire dal primo utilizzo, il pass 365 lite offre la possibilità di visitare una volta in un anno ciascuno dei 34 luoghi della cultura inseriti nell’offerta.

Come di consueto, l’Artecard 365 lite sarà disponibile a un costo di 20 euro per la versione dedicata agli over 25 e di 10 euro per le persone di un’età compresa tra i 18 e i 25 anni ancora non compiuti.

campania>artecard è il pass promosso dalla Regione Campania tramite Scabec – Società Campana Beni Culturali che da oltre 15 anni offre la possibilità di fruire il patrimonio culturale locale e di viaggiare a bordo del trasporto pubblico grazie alla partnership con il consorzio UnicoCampania.

Official Sponsor del circuito campania>artecard fino al 2023 è UniCredit: l’iniziativa della banca rientra nell’ambito del piano “UniCredit per l’Italia”, il programma di interventi a sostegno delle comunità e delle imprese locali della banca.

Per maggiori informazioni:

www.campaniartecard.it