Inaugura sabato 2 nuova rotta Volotea da Napoli a Lourdes.

Volotea, la compagnia aerea low-cost che collega tra loro città di medie dimensioni e capitali europee, inaugura, domani 2 luglio, la nuova tratta Napoli- Lourdes continuando così a sostenere la ripresa del settore turistico. La nuova rotta verso la nota località occitana è operata in esclusiva da Volotea con 2 frequenze settimanali, ogni mercoledì e sabato. Per la stagione estiva Volotea riattiva anche i collegamenti con le isole greche di Lefkada e Rodi. Si riparte per Preveza/Lefkada martedì 5 luglio, con 2 frequenze a settimana, ogni martedì e giovedì, mentre i voli alla volta di Rodi riprendono il 7 luglio, tutti i giovedì.

Grazie alla nuova rotta per Lourdes, i passeggeri in partenza dal capoluogo campano potranno raggiungere comodamente una delle più importanti mete di pellegrinaggio in Europa, sede del famosissimo Santuario di Nostra Signora di Lourdes. Questo nuovo volo Napoli-Lourdes riconferma l’impegno di Volotea nell’offrire un ventaglio di destinazioni sempre più ampio in Campania.

“Siamo orgogliosi di confermare l’inaugurazione della nuova tratta per Lourdes che ci consente di ampliare ulteriormente la nostra proposta di voli in partenza dallo scalo di Napoli. Grazie al nuovo collegamento, i passeggeri campani avranno l’opportunità di raggiungere, con voli comodi e a prezzi convenienti, una delle principali mete di pellegrinaggio religioso. Quello spirituale rappresenta una fetta significativa dell’intero comparto turistico e, con questa nuova rotta, Volotea vuole contribuire al rilancio di un settore che ha molto sofferto a causa delle restrizioni dovute alla pandemia, favorendo così la ripresa anche di questo tipo di viaggio” – ha dichiarato Valeria Rebasti, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea.

Presso lo scalo di Capodichino sono disponibili 21 rotte, 9 domestiche – Cagliari, Catania, Genova, Lampedusa, Olbia, Palermo, Pantelleria (novità 2022), Torino e Venezia – e 12 all’estero di cui ben 8 verso le isole greche – Cefalonia, Heraklion/Creta, Mykonos, Preveza/Lefkada, Rodi, Santorini, Skiathos e Zante – 2 collegamenti con la Francia coi voli alla volta di Lourdes (novità 2022) e Nantes, 1 rotta verso Spagna diretta a Bilbao e 1 verso la Danimarca ad Aalborg (novità 2022).

In occasione del decimo anniversario della compagnia, Volotea ha presentato “Lázaro Ros”, il velivolo commemorativo che prende il nome da uno dei soci fondatori della low-cost. La nuova livrea, realizzata con una palette di colori metallici, aggiunge al velivolo un tocco futuristico e celebra questo importante traguardo guardando, al tempo stesso, al futuro di Volotea e dell’intero mondo dell’aviazione.

Tutte le rotte Volotea sono disponibili sul sito www.volotea.com e nelle agenzie di viaggio.