Inaugurata BITUS a Pompei. Il programma della seconda giornata con il workshop internazionale di ENIT

BITUS, Borsa Internazionale del Turismo Scolastico e della Didattica Fuori dalla Classe, promossa e sostenuta dalla Direzione Generale per le politiche culturali e il turismo assieme all’Assessorato allo Sviluppo e Promozione del Turismo di Regione Campania, dall’Agenzia Regionale Campania Turismo e dal Parco Archeologico di Pompei, è ufficialmente aperta, fino al 30 settembre, nell’Ex Real Polverificio Borbonico.

L’inaugurazione ha visto la presenza di Felice Casucci, Assessore al Turismo della Regione Campania, Gabriel Zuchtriegel, Direttore del Parco Archeologico di Pompei, del Generale Giovanni Capasso, Direttore Unità grande progetto Pompei, di Domenico Maria Corrado, ideatore, creatore e Direttore Generale di BITUS Letizia Casuccio, Direttore Generale CoopCulture, Giovanni Acanfora e Giuseppina Lodovico, rispettivamente Presidente e Amministratore Unico GIVOVA, Vezia Piemontino, assistente di direzione La Cartiera, e dell’attore Massimiliano Gallo, testimonial di BITUS.

Nella giornata di giovedì 28 settembre 2023, BITUS ospita, all’Ex Real Polverificio Borbonico del Parco Archeologico di Pompei, un workshop d’incontro tra domanda, nazionale e internazionale, e offerta di proposte per il turismo scolastico, i viaggi studio e la didattica fuori dalla classe a cura di ENIT Agenzia del Turismo. Sono previsti circa 60 operatori del settore come tour operator, agenzie di viaggi, vettori della mobilità, istituti scolastici di ogni ordine e grado.

Tra gli incontri, ENIT presenterà il progetto WeMED_NaTOUR sul turismo marittimo e costiero per le nuove generazioni, il giornalista Peppe Iannicelli e Gennaro Velardo, Presidente Italia Ortofrutta Unione Nazionale, parleranno dell’importanza della buona alimentazione e dello sport nelle scuole per la prevenzione dell’obesità e l’educazione a corretti stili di vita. Ancora, si discorrerà del valore della testimonianza tra storia e memoria, con l’Associazione Figli della Shoah, di turismo scolastico nel Lazio con la Direzione Regionale del Turismo della Regione Lazio e CoopCulture e del programma “Dialoghi Pompeiani” 2023/2024, giunto all’ottava edizione, a cura dell’Associazione Sensi Linguaggi Creativi.

Per il settore experience, fino al 30 settembre, ogni giorno sono previsti laboratori didattici a cura di CoopCulture, esperienze di disegno a fumetti con la Scuola Italiana Comix di Napoli, tiro con l’arco, ippoterapia, momenti creativi per bambini e ragazzi a La Cartiera e il Givova Sport Village, per tutta la famiglia.

Ancora, allieteranno le giornate di BITUS le esibizioni delle orchestre giovanili scolastiche per la seconda edizione dello Student Music Festival. Nel pomeriggio, l’esibizione del coro della scuola primaria Carolina Senatore di Scafati.

L’appuntamento con BITUS 2023, ideato e organizzato da Domenico Maria Corrado de I Mercanti d’Arte, assieme a CoopCulture, ingaggio e contributo scientifico BTO Educational, è a Pompei dal 27 al 30 settembre 2023. B.I.TU.S. è patrocinata dal Comune di Scafati, dal Ministero del Turismo, da ENIT Agenzia Nazionale Turismo e da Fondazione Banco di Napoli.

Programma completo su www.bitus.it .

Ingresso per B.I.TU.S. da via Astolelle, Pompei

Parcheggio autorizzato presso il Centro Commerciale La Cartiera

Orari BITUS:

Da mercoledì 27 a venerdì 29 settembre dalle ore 9:30 alle ore 17:00

Sabato 30 settembre dalle ore 9:30 alle 14:00

Ingresso gratuito