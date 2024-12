Oggi la sostenibilità per fortuna è diventata una priorità per moltissime aziende vitivinicole.

A questa ricerca di qualità, nel rispetto della natura, con colture biologiche, l’orto a km zero, e la valorizzazione del territorio fatto di cenere, lapilli e brezza di mare, risponde Casa Setaro, un’oasi di pace che si trova a Trecase, piccolo comune nel cuore del Parco Nazionale del Vesuvio che celebra i suoi primi vent’anni di attività. Per l’occasione, pochi giorni fa, il padrone di casa Massimo Setaro, apre le porte alla stampa per inaugurare ‘La vigna delle Rose’, albergo diffuso e ristorante cantina.