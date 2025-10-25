Inaugurato Eruzioni del Gusto alla Reggia di Portici

- pubblicità -

Tra show cooking e degustazioni, ha preso il via la VII edizione di Eruzioni del Gusto nella Reggia di Portici, evento culturale, espositivo e di promozione dell’enogastronomia, della viticoltura e dell’enoturismo dei territori vulcanici della Regione Campania e delle altre aree vulcaniche del Paese, promosso dall’associazione culturale ORONERO dalle scritture del fuoco.

Ad aprire la giornata la lavorazione del provolone del Monaco Dop a cura dei maestri caseari. Lavorazione dal vivo davanti ad un folto pubblico sulla terrazza della Reggia che affaccia sull’Orto Botanico dove ha sede il Dipartimento di Agraria della Federico II di Napoli e il MUSA Museo di Scienze Agrarie.

Il momento della degustazione ha visto primeggiare sulle tavole i prodotti campani: pasta di Gragnano Igp con pomodorini del piennolo del Vesuvio Dop, assaggi di pizza napoletana a cura dell’Associazione Pizzaiuoli Napoletani, degustazioni guidate con pescato fresco di Ittica Pianeta Mare, con piatti di mare curati dalle mani sapienti di chef, abbinati a cozze, pesce azzurro, spigole e orate preparate nell’area show cooking allestita da Zanussi. Il mare partecipa a Eruzioni del Gusto con la Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Campania che partecipa, con il supporto della società in house Sviluppo Campania S.p.A., a Eruzioni del Gusto. Prodotti che rientrano nella misura del FEAMPA Campania Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura 21- 27.

E poi la Toscana, presente con Vetrina Toscana che ha deliziato i palati con assaggi di pasta toscana con ragù di vitellone bianco Igp dell’Appennino centrale, pecorino toscano Dop. Toscana presente con Finocchiona Igp, Panforte Igp, biscotti di grano verna al vino.

Agli stand assaggi di vini vulcanici con i consorzi del Vesuvio Dop e dei Campi Flegrei e Ischia. Presenti anche i Consorzi Vitica Caserta e quello dei vini di Salerno Costa d’Amalfi. Con la Camera di Commercio Irpinia Sannio le eccellenze vinicole delle aree interne. Agli stand anche i vini eroici delle aree dal Triveneto al Piemonte alle isole. Presenti la Sicilia con i vini dell’Etna e altre regioni italiane. Tra i Paesi ospiti la Norvegia con le Isole Lofoten Seafood per degustare piatti realizzati con baccalà e stoccafisso in abbinamento con i vini vulcanici. E, a proposito di vulcani, all’evento anche l’Ente Parco Nazionale del Vesuvio presente con uno spazio dedicato alla tutela dell’ambiente e della biodiversità.

Al taglio del nastro il presidente di Oronero, Carmine Maione: “Con Eruzioni del Gusto stiamo celebrando la generosità e la fertilità dei territori vulcanici. Territori da vivere e da degustare. L’evento consolida la Borsa Internazionale dell’Enoturismo ed è una occasione per valorizzare aziende, prodotti e il loro legame culturale con i territori vulcanici e non solo”.

Il dirigente della Promozione e Valorizzazione agroalimentare della Regione Campania, Luciano D’Aponte: “Siamo alla Reggia di Portici e questo ci permette di essere vicini alle nuove generazioni di agronomi e tecnologi agroalimentari. Le produzioni agricole ed agroalimentari campane sono presenti in maniera massiccia all’interno della manifestazione: in primo luogo con i prodotti ittici dalla colatura di alici di Cetara al tonno rosso, dalle cozze ai prodotti dell’acquacoltura. Ma non solo. Vi è presenza dei vini, del pomodoro San Marzano, del pomodorino del piennolo del Vesuvio Dop che è protagonista, oltre a tante altre produzioni che troveranno qui una giusta e magnifica location”.

Il sindaco di Portici, Vincenzo Cuomo ha parlato di un’iniziativa che ha una “strategia di carattere turistico e promozionale” ma che “è soprattutto una grande officina dei sapori”. “A Eruzioni del Gusto si mescolano e si contaminano i sapori di gran parte dell’Italia: la nostra Campania si contamina con la tradizione enogastronomica della Toscana e di altre Regioni, straordinarie eccellenze che, messe insieme, fanno dell’Italia e del made in Italy uno dei maggiori esportatori mondiali di questi sapori. E, all’interno di queste eccellenze che esportiamo in tutto il mondo, c’è anche la possibilità per i nostri cittadini di essere turisti a casa loro: nelle nostre città vediamo tante persone che partecipano a queste iniziative e immaginano di sentirsi turisti a casa loro”.

Francesco Tapinassi, direttore di Toscana Promozione Turistica, ha detto: “Cresce l’interesse verso la produzione agroalimentare, la cucina tipica. Vetrina Toscana, in qualche modo, risponde esattamente ai bisogni dei nostri ospiti che scelgono di mangiare toscano. Ci tenevamo ad essere ad Eruzioni del Gusto in questa edizione meravigliosa nella Reggia di Portici perché dal punto di vista simbolico vi è un perfetto connubio tra cultura, arte e cibo. In Toscana questo è strettamente correlato, come in tutta l’Italia. Quindi, ancor di più nella bellezza di questa location è più forte il messaggio che vogliamo mandare”.

La giornata è stata aperta dall’incontro ‘Internazionalizzazione del made Italy del agrifood. Italia- Cina’. Il Presidente della Commissione Europa Cina: “Dopo quasi un anno di lavoro, iniziato nella precedente edizione di Eruzioni del Gusto, abbiamo finalmente raggiunto l’obiettivo della firma ufficiale dell’Accordo Generale di Cooperazione tra il Consorzio di tutela del Pomodoro San Marzano dell’Agro Sarnese e il Comitato Cinese per la Circolazione degli Ortaggi. La firma di questo accordo segna il passaggio della cooperazione agricola sino- italiana da una fase di discussione teorica a una fase operativa e concreta. Basandosi su vantaggi complementari, le due parti si concentreranno sull’ottimizzazione varietale e sull’apertura dei mercati, promuovendo la circolazione bidirezionale di prodotti agricoli di alta qualità. Il progetto è stato ampiamente apprezzato e rappresenta un modello di collaborazione industriale tra Italia e Cina”.

In pomeriggio nella Sala Cinese l’incontro V.I.T.A ‘Valore Innovazione e Tutela Alimentare – SpoSa: Sportelli per una comunità alimentare consapevole’ a cura dell’Ordine Tecnologi Alimentari Campania e Lazio che vede, tra i relatori, anche il presidente Anci e sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

Eruzioni del Gusto proseguirà domenica con il ‘Riconoscimento Contadino dell’anno. Dalla terra alla tavola’. L’evento è promosso da Fofò Ferriere, Patrizia Spigno, Carmine Maione e punta al riconoscimento e alla valorizzazione di un capitale umano di inestimabile valore: i Contadini. Vi saranno contributi e testimonianze di Carlin Petrini – Fondatore di Slow Food, il Maestro Peppe Vessicchio, Enzo Ercolino e tanti altri ospiti importanti.

Seguirà la degustazione dedicata ai contadini con i sapori della tradizione “Il pranzo della domenica”. A seguire la presentazione del libro: Le origini della cucina italiana, da Federico II a oggi. Il legame tra la cucina italiana e l’impero di Federico II di Svevia a cura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Alle 14.30 nella Sala Cinese Storie di moderni contadini in cucina Toscana Promozione Turistica con Vetrina Toscana. Ingresso libero con registrazione obbligatoria sul sito www.eruzionidelgusto.it