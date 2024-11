Inaugurato Gustus alla Mostra d’Oltremare

- pubblicità -

“Tutto il comparto fieristico è un settore al quale come Comune di Napoli stiamo guardando con attenzione perché è il settore che può ancora di più sviluppare il turismo nella nostra città e qualificarlo con il titolo ‘congressuale’. La Mostra d’Oltremare da questo punto di vista è strategica, va migliorata sicuramente, spesso De Negri ci sottolinea come sia necessario migliorare i servizi dentro questo quest’area bellissima”. È quanto afferma Teresa Armato, assessora al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli, in occasione del taglio del nastro della decima edizione di Gustus, il più importante salone del Centro-Sud del food e della tecnologia per la cucina professionale e per la ristorazione, in corso ancora oggi e domani alla Mostra d’Oltremare di Napoli.

L’evento inaugurale ha visto la presenza anche dell’assessore all’Agricoltura della Regione Campania, Nicola Caputo, del patron di Progecta che organizza la fiera, Angioletto De Negri, con Giuliana Gargano, exhibition manager di Gustus, dei vertici della Federazione Italiana Cuochi e dell’Unione Regionale Cuochi della Campania.

Per Caputo Gustus “è un appuntamento importante nel quale si evidenzia anche la grande vivacità delle aziende agricole, delle aziende agroalimentari della nostra regione. È una fiera che è diventata un punto di riferimento del nostro programma di valorizzazione, è un punto fisso perché pensiamo che debba svilupparsi una vera organizzazione da questo punto di vista anche nella nostra regione”.

La giornata di oggi si è aperta con l’attesa premiazione, nell’ambito del consolidato connubio Gustus-pizzerie, di quelle segnalate con tre galletti dalla guida de Il Mattino “Le migliori 300 pizzerie della Campania” con Luciano Pignataro. “Questa – evidenzia Pignataro – è la quarta edizione della guida e arriviamo all’appuntamento in edicola con 300 pizzerie a testimonianza di una crescita che ancora c’è, non solo a Napoli ma in tutta la regione, con un aumento dei premiati e l’inserimento anche di undici panetterie che sono specializzate in pizze, pizzette e focacce di grande qualità. Il movimento dei lievitati sta crescendo sempre, anche favorito dal flusso turistico”.

Un lunedì dedicato anche all’Emergency Food Contest 2024, organizzato dal Dipartimento Solidarietà Emergenze della Fic, che si svolge per tutta la giornata di oggi negli spazi allestiti all’esterno dei padiglioni dalla Protezione Civile della Campania. “Quest’anno – evidenzia Claudia Campobasso, dirigente della Protezione civile della Regione Campania – abbiamo aumentato le cucine da campo che sono diventate cinque: si tratta di quelle che normalmente utilizziamo in caso di emergenza o per esercitazioni di protezione civile. Le squadre si sfidano proprio per capire quanto è efficace e quanto sono bravi a preparare i pasti per le persone che sono in situazioni emergenziali. Normalmente le nostre cucine vengono usate in casi di emergenza o in casi di esercitazioni: le abbiamo usate nelle esercitazioni dei Campi Flegrei dello scorso ottobre, le utilizzeremo il 23 novembre per un’esercitazione a Sant’Angelo dei Lombardi in ricordo del terremoto dell’80. Avremo anche un’altra esercitazione a Ischia, il 27 ed il 28 novembre, per i due anni dalla frana di Casamicciola del 26 novembre”.