Inaugurazione mercato coperto Campagna Amica Coldiretti venerdì 3.

Venerdì 3 luglio 2020 alle 9.30 nel nuovo Mercato Coperto Campagna Amica di Fuorigrotta a Napoli si terrà l’evento dal titolo ‘Il cibo a Km zero in era Covid’.

Con l’occasione sarà tagliato ufficialmente il nastro del nuovo mercato contadino coperto che, con un’area di circa 1.000 mq coperti e 300 mq scoperti, risulta essere il più grande del Sud Italia.

Saranno presenti il Presidente Nazionale di Coldiretti Ettore Prandini e il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

Il progetto, promosso da Coldiretti Napoli e Campagna Amica, partito lo scorso 18 giugno al Parco San Paolo di Fuorigrotta a Napoli, ha già attratto un grande numero di consumatori, soprattutto nell’area dedicata alla organizzazione di produttori ortofrutticoli Terra Orti, dove è presente una ricca selezione dei suoi prodotti a chilometro zero. Uno spazio concepito anche per ospitare degustazione e incontri nell’ottica di far conoscere e promuovere i prodotti selezionati quale migliore espressione della biodiversità campana.

“È una iniziativa nata per offrire ai consumatori il meglio delle produzioni agroalimentari della Campania” osserva il Presidente della OP Terra Orti Alfonso Esposito” siamo orgogliosi di poter offrire il nostro sostanzioso contributo al progetto”

L’evento di venerdì 3 luglio è sicuramente anche una buona occasione per visitare il Mercato coperto di Fuorigrotta