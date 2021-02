Incontri del Sapere diVino, venerdì 26 in streaming dalla Reggia di Portici.

Cultura, enogastronomia e aree protette: idee e progetti per la ripartenza in Campania sono i temi dell’appuntamento, voluto ed organizzato dal MAVV Wine Art Museum, nell’ambito del ciclo “Incontri del Sapere diVino” (Venerdì 26 febbraio 2021, dalle ore 17 alle ore 18.30 in Diretta Live Streaming dalla Reggia di Portici sui Canali Social), per mettere a confronto istituzioni, esperti ed operatori sulla necessità di una sinergia strategia tra iniziative culturali, enogastronomia e tutela del patrimonio naturale, in grado di elaborare idee e progetti, all’interno di una visione sistemica, per la ripartenza in Campania all’insegna della sostenibilità economica e ambientale.

I lavori saranno introdotti e moderati da Valerio Calabrese, Direttore Museo Vivente della Dieta Mediterranea; e da Eugenio Gervasio, Founder & CEO MAVV Wine Art Museum.

Dopo i saluti istituzionali di Danilo Ercolini, Direttore Dipartimento di Agraria – Università di Napoli Federico II; Stefano Pisani, Sindaco di Pollica; Enzo Cuomo, Sindaco di Portici; Domenico Marrazzo, ViceSindaco Città Metropolitana di Napoli; Mario Casillo, Consigliere Regionale – Capogruppo PD in Consiglio Regionale; intervengono Agostino Casillo, Presidente Parco Nazionale del Vesuvio; Tommaso Pellegrino, Consigliere Regionale e Presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni; Alfonso Pecoraro Scanio, già Ministro e Presidente della Fondazione UniVerde; Gino Nicolais, già Ministro e Presidente della Fondazione Carditello.

Conclusioni di Mariateresa Imparato, Presidente Legambiente Campania; Michele Buonomo, Segreteria Nazionale Legambiente.