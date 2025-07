Inizia la grande festa dell’estate enoturistica con Calici di Stelle 2025

- pubblicità -

Le serate di Calici di Stelle sono tornate: nel periodo delle vacanze estive le cantine del Movimento Turismo del Vino e numerose amministrazioni comunali organizzano feste all’aperto dedicate alle due grandi eccellenze del made in Italy: i vini italiani e l’arte dei pizzaioli AVPN (Associazione Verace Pizza Napoletana). Un viaggio enologico che unisce i segreti e le tradizioni legate alla regina degli impasti e le storie dei produttori di tutto il Paese attraverso show cooking, cene a tema e abbinamenti pizza-vino ideati insieme alle cantine MTV per dimostrare quanto la pizza sia particolarmente adatta ad accompagnare moltissimi grandi vini italiani.

Un programma di attività capace di divertire e coinvolgere tutti i visitatori: dai più esperti ai neofiti del vino ma anche turisti stranieri in cerca di momenti unici, le famiglie amanti delle tradizioni locali e i giovani in cerca di nuovi amici, divertimento e benessere. Tanti appuntamenti tutti diversi, anche nelle date, per consentire un turismo del vino itinerante vicino e lontano da casa.

“A Calici di Stelle le cantine si trasformano in luoghi di incontro e scoperta dei vini e dei loro paesaggi sotto la magia del cielo stellato – racconta Violante Gardini Cinelli Colombini, Presidente del Movimento Turismo del Vino Italia – Vogliamo che i visitatori, entrando nelle aziende MTV, vivano un’esperienza vera, conviviale e culturalmente interessante, per questo abbiamo messo appunto un calendario di eventi imperdibili, diversi in ogni territorio e rappresentativi di ogni realtà. Tutti possono partecipare, da chi è in ferie lontano da casa a chi rimane in città ma vuole trascorrere una bella serata nei territori del vino che, in Italia, per fortuna, sono ovunque. Calici di Stelle 2025 è l’occasione perfetta per assaggiare la pizza fatta dai pizzaioli AVPN la cui arte è patrimonio Unesco, insieme ai grandi vini italiani scoprendo il piacere di abbinamenti perfetti”.

Calici di Stelle 2025 segna anche l’inizio della collaborazione tra il Movimento e l’Unione Astrofili Italiani, la realtà di riferimento per gli appassionati di astronomia con oltre 60 delegazioni territoriali attive su tutto il territorio nazionale.

Dagli aperitivi sulla spiaggia, ai pic-nic in montagna e le cene tra i filari, Calici di Stelle sarà un’occasione per assaggiare le creazioni dei maestri pizzaioli nelle cene a tema pizza-vino ma anche per conoscere i prodotti a km0 delle cantine e dei produttori locali. Non mancheranno, concerti dal vivo, dj set tra i filari, spettacoli di musica jazz, mercatini d’artigianato e giochi per tutta la famiglia come cacce al tesoro e tornei di tiro con l’arco. Tra le altre iniziative le cantine organizzano, passeggiate meditative al tramonto, safari fotografici, esperienze virtuali con il VR, spettacoli di magia per i più piccoli e tante altre occasioni per divertirsi ed immergersi nella cultura e nelle tradizioni di ogni territorio.

I programmi regionali MTV sono in aggiornamento. Per conoscere le attività di ogni cantina, visita i canali ufficiali del Movimento Turismo del Vino.

Campania: numerose cantine prendono parte all’evento dell’8 agosto al Castello Marchionale di Taurasi, un’esperienza multisensoriale che valorizza al meglio il binomio pizza-vino con la presenza di Giovanni Grimaldi, pizzaiolo di origini napoletana che realizzerà le proprie creazioni in abbinamento ai vini in degustazione. Ad arricchire la serata una masterclass con focus pizza pairing, musica dal vivo, dj set sotto le stelle nonché la possibilità di vivere un’esperienza VR immersiva nei luoghi del vino campano. Per scoprire l’evento clicca qui. Non mancheranno inoltre gli appuntamenti nelle cantine della regione come a Tenuta Cavalier Pepe per una serata dedicata ai sapori della tradizione Irpina accompagnata da un concerto jazz e seguita da giochi a tema vino, pensati per coinvolgere tutta la famiglia.

Partecipano i comuni: Campoli del Monte (8-9-10 agosto degustazioni di vini locali in abbinamento ai piatti tipici del territorio)