Ischia, dove ritrovare il sorriso

di Susanna Messaggio

Parla d’amore, questa terra dell’isola d’ ISCHIA che si sveglia in questo periodo vicino alla Santa Pasqua. Un giro in macchina all’ alba, dove compaiono il monte EPOMEO, le pinete, di FIAIANO la spiaggia di Maronti .

Con la musica sax e le percussioni al massimo, l’artista Rino cerca un senso della vita con la musicoterapia per produrre diverse opere d’arte. Rispetta i limiti, pensa al passato, al presente, al futuro Dove in quest’isola scoprire la felicità è semplice ed è possibile fare il bagno nel mese di gennaio ed anche ora che è marzo e ad aprile per Pasqua ci si perde nel paesaggio ischitano e si può sognare. Quante sono le bellezze da conoscere come i Giardini Ravino, la Mortella , i Poseidon.

E’ bene che si scoprano ad Ischia tra mare e montagna, le culture d’arte, dove il sole si riflette meraviglioso nei nostri cuori . Tra i boschi, che ripropongono la vita delle fate ed i miracoli dedicati a chi ne ha bisogno. L’importanza per la salute delle acque termali come da millenni sono usate per la prevenzione. Il noto hair- stylist Maurizio Cologgi aiuta tutti ad avere capelli in ordine anche dopo il bagno e la ginnastica.

Sulla marina di Forio nel farsi del giorno, i gabbiani sul porto, si annidano vedendo la pulizia delle acque. Sembra nel crepuscolo, si sveglino e volino verso gli incantevoli tramonti.

Tra gli hotel più suggestivi , l’Hotel Sorriso , dei fratelli Impagliazzo, situato a picco sulla Baia di Citara ed i Giardini Poseidon a Forio, circondato da giardini mediterranei.

Affascinante e molto richiesto per le cure riservate per l’epigenetica, dalla sana alimentazione dei tre Ristoranti, uno molto richiesto anche per le cerimonie, si chiama Ristorante Oasis, dove vengono studiate anche musiche e danze con artisti conosciuti , terrazze , piscine, il centro termale, la palestra e le cure dedicate con saune finlandesi, frigidarium, bagni turco e cure e trattamenti per il benessere psico-fisico. Per ritrovare la serenità e il Sorriso è importante imparare a conoscere questo splendido spazio ed i servizi che vengono offerti per la prevenzione e la salute con tanti trattamenti dedicati in modo soggettivo.