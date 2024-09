Ischia Safari, tutti pazzi per la cheesecake di mare di Giuseppe Scicchitano

- pubblicità -

Tutti in fila per assaggiare la cheesecake Maria, per un selfie o per un video saluto. Giuseppe Scicchitano superstar all’evento benefico “Ischia Safari”, come documentato in un reel sui suoi seguitissimi social network.

«Grazie! Grazie! Grazie! A Ischia Safari siamo stati travolti da una incredibile ondata di affetto! Tutti ad assaggiare la nostra cheesecake Maria, che ho realizzato in ricordo di mia nonna. Ne abbiamo servite più di mille, con un sold out già alle 21.05. Grazie di cuore per il pubblico che è venuto nel nostro corner anche solo per una foto ne sono davvero onorato, durante un evento che ha ospitato circa 300 chef tra cui molti stellati. E grazie di cuore all’organizzazione di Ischia Safari per avermi coinvolto in questa meravigliosa occasione di beneficenza».

All’evento ideato dagli chef stellati Nino Di Costanzo e Pasquale Palamaro che ha richiamato per tre giorni migliaia di persone richiamate dalle prelibatezze preparate da oltre 300 protagonisti del mondo food, Scicchitano ha portato un piatto iconico del suo Innovative a via Foria fatto con crumble di fresella, ricotta di bufala in salvietta, tartare di gamberi e zest di limone.

Tornato a Napoli, l’imprenditore e food creator, si è messo subito all’opera perché ha in serbo una grande sorpresa per i suoi clienti.