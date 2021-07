Italia al Ristorante, dal 15 luglio al 15 settembre TheFork offre 20€ a tutti i nuovi utenti per la loro prima prenotazione.

TheFork, piattaforma leader nella prenotazione online dei ristoranti, lancia Italia al Ristorante, un’importante iniziativa mai vista prima che permette a chiunque, a prescindere dal budget, di tornare al ristorante e condividere momenti di gioia grazie a fantastiche esperienze gastronomiche supportando parallelamente il settore della ristorazione dopo un anno difficile.

Tramite questa iniziativa inedita, che durerà dal 15 luglio al 15 settembre, TheFork offrirà 20 Euro a tutti i nuovi utenti da spendere in una selezione di 10.000 ristoranti in Italia che utilizzano TheFork PAY, il nuovo metodo di pagamento contactless di TheFork: basterà inserire un codice di attivazione in fase di prenotazione tramite app e lo sconto verrà applicato non appena il conto raggiungerà quota 21 Euro.

Oltre all’Italia, la campagna è stata lanciata anche in Francia e Spagna, altre due nazioni europee ad alta vocazione turistica, dove TheFork PAY è presente in 10.000 ristoranti partner, portando il numero totale dei ristoranti coinvolti a 20.000 ma la quota è destinata a crescere con l’aggiunta di nuovi ristoranti che aderiscono all’iniziativa ogni giorno. Se quindi quest’estate si è in viaggio in uno di questi Paesi si può usufruire dello sconto anche qui!

“L’obiettivo di Italia al Ristorante è di supportare la ristorazione con un investimento multimilionario permettendo contemporaneamente ai consumatori di godersi pranzi e cene al ristorante durante l’estate. Nei mesi passati il settore ha affrontato una crisi senza precedenti e sta ancora lottando per una totale ripresa, nonostante l’entusiasmo manifestato dai consumatori sin dalla riapertura. I ristoranti sono business basati sulle persone, il loro successo è legato direttamente al numero di consumatori che ricevono e ora hanno più che mai bisogno di accogliere più clienti di prima per raggiungere i livelli pre-Covid. Progettiamo di investire 20 milioni di Euro per portare, oltre ai nostri utenti già attivi, centinaia di migliaia di persone al ristorante e fare così l’ultimo passo verso il ritorno alla normalità del settore della ristorazione. È ora di riunire clienti e ristoratori per tornare a vivere esperienze gastronomiche indimenticabili!” commenta Almir Ambeskovic, CEO di TheFork.

Come possono beneficiarne i clienti?

Chiunque non ha mai prenotato tramite la piattaforma TheFork potrà beneficiare di 20 Euro inserendo il codice ALRISTORANTE nella app TheFork al momento della prima prenotazione. TheFork è impegnata a proporre ristoranti per ogni occasione e budget per far sì che più persone possibili possano gustare le loro specialità e condividere momenti di gioia grazie a incredibili esperienze gastronomiche. I 20 Euro possono essere utilizzati in Italia, Francia e Spagna presso un’ampia gamma di esperienze culinarie, dagli stellati della Guida MICHELIN ai bistrot contemporanei di giovani chef talentuosi passando per pizzerie e ristoranti tipici.

Come funziona?

Scarica o apri l’app TheFork

Cerca il ristorante tra le tante possibili opzioni presenti utilizzando il filtro TheFork PAY

Prenota un tavolo al ristorante che hai selezionato prima del 15 settembre 2021, scegli la data e l’orario (che può essere dopo il 15 settembre) e inserisci il codice ALRISTORANTE durante la prenotazione

Paga al termine del pasto usando TheFork PAY all’interno della app. Inserisci il totale del conto e troverai i 20 Euro già dedotti al momento del pagamento. La detrazione è applicata non appena il totale del conto raggiunge 21 Euro (mance incluse)





I ristoranti in Italia in cui usare i 20 Euro di sconto

Dove potranno essere spesi i 20 Euro offerti da TheFork? I 10.000 i ristoranti che a oggi accettano TheFork PAY sono sparsi su tutto il territorio nazionale e la scelta è ampia e per tutti i gusti e budget, non solo in termini di numeri ma anche di tipologia di indirizzo. Si può optare per una trattoria, una pizzeria o ancora un ristorante gourmet o di cucina contemporanea. Della categoria INSIDER di TheFork, le eccellenze gastronomiche premiate dalle più rinomate guide e dagli utenti, uno su due accetta TheFork PAY, così come il 42% dei ristoranti della Guida MICHELIN.

Ecco una selezione di 20 ristoranti in tutto il Belpaese che partecipano a Italia al Ristorante (qui la gallery).

#1 Antica Osteria Le Mura, Bologna

#2 Trattoria Reale, Verona

#3 Locanda San Lorenzo, Alpago (Belluno)

#4 Pesce Amore e Fantasia, Vicenza

#5 Agriturismo Sassi Della Luna, Bergamo

#6 La Cloche, Torino

#7 La Cucina Dei Frigoriferi Milanesi, Milano

#8 Woody Rock Bistrot, Monza

#9 20 Tre, Genova

#10 Casa Bardacchino, Cuneo (Langhe)

#11 Porto Innocenziano, Anzio

#12 Hoseki, Firenze

#13 Taverna 51, Roma

#14 Il Gufo Bistrot Wine, Pisa

#15 Il Gattopardo, Pesaro Urbino

#16 Anima & Cuore, Galatina (Lecce)

#17 Enosteria Sicula, Palermo

#18 Liv Bistrot, Pozzuoli

#19 Osso, Salerno

#20 Touchè Beefstrò and Cocktails Lab, Siracusa

1 Eurostat e Central European bank

2 International Labour organization

3 Rapporto ristorazione 2020 di Fipe-Confcommercio