ItaliaAtuttaBirra, la limited edition di Birra Menabrea dedicata alla bellezza italiana.

E’ dedicato alla bellezza dell’Italia il nuovo progetto di Birra Menabrea che parte con una linea di 12 bottiglie in limited edition dedicate ad altrettante città: Torino, Milano, Napoli, Firenze, Venezia, Pisa, Roma, Genova, Siena, Verona, Palermo, Bologna.

Il più antico birrificio attivo in Italia, ha da sempre nel cuore quell’Italia che si contraddistingue per la sua bellezza, attaccamento e valorizzazione del territorio e delle tradizioni.

La speciale skin della bottiglia della la più classica tra le birre Menabrea, la Lager, è caratterizzata dalle immagini iconiche delle diverse città e da frasi celebri di poeti, scrittori e personaggi famosi che hanno celebrato quei luoghi. La bellezza e l’unicità del territorio italiano diventano così un “vestito” per la bottiglia di Birra Menabrea. Un invito e un auspicio per ritrovare un #ItaliaAtuttaBirra.

Le speciali bottiglie, disponibili dai distributori, potranno essere ordinate in cartoni da 24 o assortite secondo richiesta in comode cassettine da 12.

Birra Menabrea del resto è una birra amata dagli intenditori, basata sul concetto di fatto-a-mano e che da 175 anni continua a raccogliere riconoscimenti rintracciabili nella qualità delle acque biellesi, nella scelta del luppolo, del ceppo di lieviti, del malto e sicuramente nell’amore del mastro birraio e di tutti quelli che si occupano dell’intero processo.

Informazioni su Menabrea

Birra Menabrea, ha sede a Biella, forte dei suoi 173 anni di attività e successi, rappresenta uno dei più celebri e apprezzati marchi di birra presenti sul mercato e il più antico birrificio italiano attivo esistente. Birra Menabrea ha una posizione consolidata di primario player dell’industria birraria. Produce linee con diversi stili: Linea 150° Bionda – Premium Lager, Ambrata – Premium Amber, Strong – Premium Strong, Rossa – Premium Doppio Malto, Weiss – Non Filtrata di Frumento. Linea Top Restaurant: Light, Pils, Bock e Weiss. E la Christmas Beer – Birra Speciale Rossa. La nuova linea Arte in… con Arte Lattina – Pils, Minifusto da 5lt – Pils e Birra non filtrata – Arte in Bottiglia.