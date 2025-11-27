Johnny Take Uè, arriva Raffaello De Roma

- pubblicità -

Johnny Take Uè torna a sorprendere Napoli. Il brand di Giovanni Kahn della Corte, già ideatore del celebre brevetto della pizzeria itinerante su tre ruote, inaugura un nuovo capitolo nel suo flagship store al Corso Vittorio Emanuele (altezza stazione Cumana, ndr) grazie alla collaborazione con Raffaello De Roma, chef e interprete contemporaneo della tradizione gastronomica campana.

Una sinergia che promette un’esperienza rinnovata – anzi, una vera “eKsperience” – capace di unire l’identità pop di Johnny Take Uè alla sensibilità culinaria di una trattoria contemporanea: sapori riconoscibili, eleganza nelle presentazioni, ingredienti freschi e stagionali e un approccio moderno ma senza estremismi.

La cucina di Raffaello De Roma parte dalla tradizione locale e dai prodotti del territorio, per poi evolvere in piatti dal gusto familiare, arricchiti da tocchi attuali e mai sovraccarichi: un equilibrio tra memoria e creatività che diventa la nuova cifra del locale.

Il 28 novembre, giorno dell’inaugurazione ufficiale, il flagship si presenterà completamente rinnovato nel servizio e nell’atmosfera: tovagliette in pelle, mise en place essenziale e curata, e un servizio “con i guanti bianchi” per offrire agli ospiti un livello di accoglienza superiore, coerente con la visione di questo nuovo percorso.

Per l’occasione il forno su tre ruote preparerà pizze a portafoglio gratis per tutti in accompagnamento ad un calice di bollicine dalle ore 11 alle ore 14. Sarà anche una occasione per vedere a lavoro il nuovo veicolo elettrico con il quale il brand Johnny Take Uè sta conquistando molti corner in resort, hotel di lusso e centri commerciali.

«Questo locale ha sempre rappresentato il salotto buono della città. Negli anni sono passati di qui personalità dall’allenatore del Napoli Antonio Conte, al cantante Sal Da Vinci, fino al sindaco Gaetano Manfredi. Oggi sento la voglia – e la responsabilità – di fare un salto di qualità, portando un’esperienza più matura, più curata, più identitaria. Con Raffaello apriamo una nuova pagina, senza perdere lo spirito accogliente che ci ha sempre caratterizzati», dichiara Giovanni Kahn della Corte.

«Il mio obiettivo – spiega Raffaello De Roma – è raccontare Napoli attraverso una cucina contemporanea ma riconoscibile. Porterò piatti basati su ingredienti di stagione, lavorazioni pulite, sapori autentici e una struttura moderna nei dettagli. Nessuna forzatura: solo rispetto della tradizione e una nuova eleganza nel modo di presentarla. Johnny Take Ue avrà una veste gastronomica rinnovata, equilibrata e piena di personalità».

Johnny Take Ue feat. Raf eKsperience: tradizione, creatività e accoglienza per un nuovo modo di vivere il sapore partenopeo.