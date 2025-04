Johnny Take Uè, nuova apertura in via Jannelli

- pubblicità -

Il viaggio dell’apecar con forno a legna prosegue per le vie di Napoli e trova al Rione Alto una nuova sede. Ha aperto in via Jannelli il nuovo ristorante della catena di pizza, cucinati express e friggitoria, “Johnny Take Uè”, ideata dall’imprenditore Giovanni Kahn della Corte.

In questa nuova avventura troviamo Massimo Castracani che porta in tavola la pizza, da una sua ricetta in collaborazione con Johnny Take Uè, ma anche piatti realizzati con materie prime d’eccellenza, rigorosamente Made in Italy: oli della penisola sorrentina, pomodorini del piennolo del Vesuvio, mozzarella casertana, farina Molino Dallagiovanna.

Il nuovo locale “Johnny Take Uè” si va ad affiancare alla casa madre di Napoli in Corso Vittorio Emanuele e agli altri in via Petrarca, a Caserta, Benevento, Padova, Milano e Pescara.

Nel menù: più di trenta pizze, i panuozzi artigianali e la fragrante friggitoria tradizionale con i “cuoppi” ripieni di frittura napoletana.

«Siamo felici di annunciare questa nuova apertura – commenta Kahn della Corte – in un quartiere residenziale che saprà sicuramente apprezzare il nostro impasto soffice, digeribile, con una lunghissima lievitazione e un’idratazione molto alta e locali dove la traduzione si fonde con la modernità».

Aperto a pranzo a cena, delivery su piattaforma Just Eat, “Johnny Take Uè”, è brand protagonista da circa 15 anni con il patron Giovanni Kahn della Corte con un curriculum di 25 anni di successi nel settore.

Inventore del brevetto ape pizza con il recentissimo upgrade “sistema modulare itinerante dotato di forno per la pizza” presente sia per eventi che per la vendita dei veicoli anche personalizzabili con i colori ed i loghi dei clienti. Tantissimi ape pizza in giro per il mondo e grande successo per la recentissima formula Pizza Corner Disponibile per le strutture alberghiere.