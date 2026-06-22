Kenon Caffè, l’azienda campana modello per qualità, filiera controllata e cultura dell’origine

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Controllo completo della filiera e valorizzazione delle singole origini. Kenon Caffè racconta una storia fatta di tradizione familiare, competenza artigianale e visione imprenditoriale, che risale alla Napoli di fine Ottocento e si sviluppa oggi in un modello produttivo evoluto, capace di coniugare qualità, innovazione e rispetto per la materia prima.

Una storia che inizia nel 1892

L’azienda campana affonda le sue radici nel 1892, quando a Napoli Giulio Wurzburger fondò il primo bar di famiglia, dando vita a una tradizione destinata a durare un secolo e oltre.

Da allora, la passione per il caffè e la maestria nella tostatura si sono tramandate di generazione in generazione, accompagnando l’evoluzione dell’azienda fino alla nascita del marchio Kenon nel 1986 con Vittorio Wurzburger.

Oggi rappresenta una realtà consolidata a livello nazionale e internazionale, con una presenza in migliaia di bar e una significativa capacità produttiva, pur mantenendo saldo il legame con le proprie origini.

La filosofia Kenon

Alla base della filosofia Kenon vi è una costante ricerca della qualità, che si traduce nella selezione delle migliori varietà di caffè e nell’attenzione scrupolosa a ogni fase della lavorazione. Dalla scelta delle materie prime, provenienti principalmente da piantagioni del Centro America e Brasiliane con cui l’azienda intrattiene rapporti storici, fino alle verifiche dirette in laboratorio, dalla tostatura al confezionamento, ogni passaggio è studiato per preservare e valorizzare aroma, gusto e fragranza.

In questo contesto si inserisce un modello produttivo distintivo, fondato sul controllo completo della filiera e sulla valorizzazione delle singole origini. Dalla selezione delle materie prime alla tostatura su misura, fino alla formulazione delle miscele, per Kenon il caffè non è un prodotto standard, ma un insieme di identità da esaltare singolarmente, in un’ottica etica e sostenibile. L’azienda campana si distingue, infatti, nel panorama della torrefazione italiana per un approccio che integra tradizione familiare, tecnologia e una gestione estremamente accurata di ogni fase di lavorazione.

Guglielmo Wurzburger

“Per noi ogni origine ha un’identità precisa e va rispettata – afferma Guglielmo Wurzburger, alla guida dell’azienda insieme al fratello Giovanni –. Il nostro lavoro non è uniformare il gusto, ma valorizzare le differenze. Per questo ogni caffè viene tostato separatamente e trattato come un ingrediente unico, con un approccio che unisce competenza tecnica e sensibilità artigianale ed eleva il caffè a una vera e propria pietanza, non semplicemente una bevanda”.

Il processo produttivo

Il processo produttivo parte dalla selezione di circa 11 origini di caffè verde provenienti dalle principali aree di produzione mondiali, come il Brasile, ma con una predilezione per le produzioni del Centro America (Guatemala, Honduras, Giamaica, Costa Rica e Colombia).

Ogni origine viene gestita separatamente, mantenuta in silos dedicati per garantire la piena tracciabilità e preservare le caratteristiche aromatiche specifiche di ciascun lotto. La tostatura rappresenta il cuore dell’intero sistema: ogni caffè viene lavorato singolarmente attraverso curve personalizzate, studiate in base alle peculiarità del chicco e all’annata di raccolto, evitando standardizzazioni e valorizzando l’identità di ogni origine.

Solo dopo la tostatura, e a seguito di un processo di raffreddamento ad aria e maturazione naturale, i diversi caffè vengono bilanciati nelle miscele.

Una scelta produttiva precisa, che consente un controllo più accurato del risultato finale e distingue Kenon da molte realtà del settore. A supporto di questo processo, il controllo qualità riveste un ruolo centrale: ogni lotto viene sottoposto a degustazioni e micro-tostature di prova per verificarne la conformità agli standard aziendali prima della distribuzione.

Sostenibilità

Il modello produttivo integra, inoltre, un approccio orientato alla sostenibilità, che si riflette nella selezione delle aziende agricole partner. La scelta non riguarda esclusivamente la qualità del prodotto, ma anche le pratiche agricole adottate, la gestione delle risorse e il rapporto con il territorio. In molti casi, l’azienda effettua visite dirette nelle fazende produttrici, con l’obiettivo di costruire relazioni solide e durature e verificare sul campo le condizioni di produzione, in un’ottica di responsabilità e continuità.

Questa visione si traduce anche in una gamma prodotti ampia e articolata, pensata per rispondere alle diverse esigenze del mercato: dalle miscele in grani, che spaziano da profili aromatici delicati a quelli più intensi e strutturati, alle soluzioni in capsule e cialde, realizzate per offrire a casa prodotti di altissima qualità, fino alle linee di caffè macinato e ai prodotti complementari per il mondo bar e consumo domestico.

Espressione autentica della cultura napoletana del caffè, Kenon continua così a portare avanti una tradizione fatta di competenza, ricerca e passione, proponendo un’offerta capace di coniugare identità artigianale e visione contemporanea. Un equilibrio tra metodo e innovazione che consente all’azienda di garantire costanza qualitativa senza rinunciare alla complessità delle singole origini, offrendo un prodotto finale inimitabile.