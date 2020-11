La Bellezza e Pronti per il Bar, le novità di Vandemoortele.

L’innovazione passa per il canale bar con due novità, per arricchire l’offerta e permettere a chi opera dietro al bancone di garantire prodotti gustosi, di alta qualità e di facile gestione: Vandemoortele, multinazionale leader nel frozen bakery, presenta “La Bellezza” linea di cornetti firmata Banquet d’Or® e “I Nati pronti per il Bar” pane e focacce 100% cotti, semplicemente da scongelare e farcire a marchio Agritech® e Lanterna®.

Novità assoluta del brand Banquet d’Or®, è la linea “La Bellezza” composta da i fragranti e soffici cornetti caratterizzati dall’iconica forma curva e dalla doratura inconfondibile, ideali per il momento della colazione. Al cornetto vuoto, classico intramontabile, si affiancano tre prelibate varianti farcite con crema di nocciole, albicocca e crema.

I cornetti “La Bellezza” conquistano sin dal primo morso grazie all’impasto leggero e soffice, con note aromatiche che richiamano il sapore del panettone per una classica colazione tradizionale.

Da evidenziare la grande attenzione posta alla componente di servizio per gli operatori: la pratica busta salvaspazio all’interno del cartone permette uno stoccaggio veloce con il minimo ingombro.

E ancora qualità e componente di servizio sono al centro dell’innovativo progetto a misura di bar riassunto nel claim “Pronti perché già cotti, pronti da farcire, pronti da servire”.

“I Nati pronti per il Bar” è la pratica linea di pane e focacce 100% cotti che il barista dovrà semplicemente scongelare e farcire con la sua fantasia per creare ottimi panini in pochi minuti.

Tante sono le referenze disponibili nell’ampia gamma Agritech®, tra cui i classici panini più apprezzati dai consumatori:

Ciabattina di grano tenero 100 e 120 grammi pretagliata 100% cotta

Ciabattina di grano duro 100 grammi pretagliata 100% cotta

Bughy grigliato pretagliato 80 grammi 100% cotto

Bughy pretagliato 80 grammi 100% cotto.

Mentre fra le novità “I Nati pronti per il Bar” a marchio Lanterna®, il brand Vandemoortele dedicato alle focacce secondo tradizione, vanno segnalati, in particolare, il trancio ligure all’olio e quello ai cereali da 180 grammi 100% cotti, con inoltre una nuova ricetta dall’etichetta pulita.

ETICHETTA PULITA

https://vandemoortele.com/it-it

Instagram: vandemoortelebakeryitalia

Facebook: vandemoortelebakeryitalia

http://www.briciolecreative.it/banquet-dor/