La Bomboniera di Vincenzo Ferrieri per i 2500 anni di Napoli

Vincenzo Ferrieri, figura di spicco dell’imprenditoria partenopea, pasticcere e mente creativa dietro il successo del marchio SfogliateLab, annuncia con orgoglio il lancio della sua ultima creazione: la “Bomboniera“.

Questo inedito capolavoro di pasticceria è stato svelato il 31 agosto, in concomitanza con il suo 40° compleanno, e nasce per rendere omaggio ai 2500 anni della fondazione della città di Napoli.

Napoli, con i suoi 2500 anni di storia, è una delle città più antiche d’Europa, fondata, secondo la tradizione, da coloni greci nel 475 a.C. con il nome di “Neapolis”. Un compleanno così significativo merita di essere celebrato con la magnificenza che solo Napoli sa esprimere, e Vincenzo Ferrieri lo fa a modo suo, attraverso l’arte pasticcera.

Noto per il suo approccio che fonde la tradizione con l’innovazione, Ferrieri è un convinto sostenitore di una “tradizione transgenerazionale”, un concetto che lo ha portato a reinventare i sapori tipici della gastronomia napoletana per renderli accessibili e apprezzabili da nuove generazioni. La sua visione si è già concretizzata in successi come la SfogliaCampanella, una rivisitazione che ha saputo conquistare il palato di molti.

La “Bomboniera” incarna perfettamente questa filosofia. Si presenta come una deliziosa e croccante cupola, disponibile nelle varianti di cioccolato al latte o cioccolato bianco, che racchiude al suo interno una morbida crema al latte avvolgente, custode di un cuore di babà al caffè. Un connubio di consistenze e sapori che sorprende e delizia, celebrando la ricchezza della pasticceria napoletana.

Il nome “Bomboniera” non è casuale: questo dolce è concepito come un prezioso cadeaux, un gesto di gratitudine e affetto, proprio come le tradizionali bomboniere offerte agli invitati in occasioni speciali. Storicamente, la bomboniera ha radici antiche, legata alla tradizione di donare piccoli contenitori di dolci, spesso confetti, come segno di buon augurio. A Napoli, come in tutta Italia, è diventata un simbolo immancabile di matrimoni, battesimi, comunioni e anniversari, un ricordo tangibile di momenti felici e condivisi. Con questa creazione, Ferrieri intende celebrare non solo un anniversario personale significativo, ma anche la storia millenaria e la cultura vibrante di Napoli, città che continua a ispirare le sue innovative proposte.

“La ‘Bomboniera’ è il mio modo di ringraziare Napoli per l’ispirazione e la tradizione che mi ha donato,” afferma Vincenzo Ferrieri. “In un momento così importante per me, desideravo creare qualcosa che potesse essere un ponte tra il passato glorioso della nostra città e il suo futuro, un dolce che racchiudesse l’essenza della nostra cultura e l’innovazione che cerco di portare ogni giorno nel mio lavoro.”

La “Bomboniera” è disponibile presso i punti vendita SfogliateLab e selezionate pasticcerie partner.