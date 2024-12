La caprese sbagliata di Giuseppe Scicchitano

- pubblicità -

Dopo aver sorpreso con gli spaghetti al cioccolato con foglia d’oro e il pacchero ai tre crostacei, Giuseppe Scicchitano ne ha ideata un’altra delle sue.

E nel preparare questa speciale “Caprese” ha usato anche ricotta e uno scampo crudo, marchio di fabbrica del suo ristorante in via Foria a Napoli.

“L’idea è nata dopo aver proposto un pane al cioccolato con una mousse di gamberi. Data l’esplosione di gusto abbiamo pensato di ispirarci ad uno dei classici della pasticceria. L’aggiunta della ricotta sta a simulare la pallina di vaniglia che solitamente accompagna la fetta nel piatto. E poi un tocco di gusto con un nostro cavallo di battaglia, ossia i crostacei crudi”, ha spiegato Scicchitano.

Per la preparazione di questo speciale piatto, così come mostrato in un reel sui suoi seguitissimi social con 1 milione di follower, si crea prima la pagnotta di pane al cacao con 200 gr di cioccolato fondente, 800ml di acqua, un cucchiaino d’olio, 150 gr di mandorle, 30gr di miele e 1kg di farina, tra quella di semola e la Nuvola del Mulino Caputo. Una volta sfornata non resta che tagliarne una fetta a mo di torta e farcirla con ricotta allo zenzero usando una sac a poche, e adagiarvi sopra lo scampo crudo.

