La Compagnia del Cuoppo acquisisce CentoGradi Pasta Bar

La Compagnia del Cuoppo HdP , partecipata inoltre dalla SICAV ESSENTIAL ALPHA plc , del Gruppo Gamma Capital , e dalla REMOLINO 546 , Holding controllata da Emanuele Anchisi e da Maria di Sangiuliano , nipote di Salvatore Ferragamo , ha acquisito il controllo di CentoGradi Pasta Bar , il concept nato nel 2021 dalla idea dei giovanissimi fondatori , anche loro partenopei , Lorenzo Fasano e Gaia Coppola .

Il closing dell’operazione si è tenuto il 31 ottobre presso lo studio dei notai Iaccarino e Fasano in Napoli a soli quattro mesi dalla conclusione con successo del secondo round di raccolta Crowd operata attraverso la piattaforma della società quotata sull’EGM CrowdFundMe .

La Compagnia del Cuoppo , holding di partecipazioni , già proprietaria del brand “ Il Cuoppo friggitori napoletani “ , ideato dai fratelli Giorgio e Andrea Sangiovanni , vincitrice di Food Advisor ed inserita dal Gambero Rosso tra le eccellenze dello street food italiano , si appresta cosi a chiudere il 2024 con il raddoppio dei suoi ristoranti .

La vision de La Compagnia del Cuoppo è sviluppare progetti di ristorazione organizzata in catena legati principalmente allo street food di matrice partenopea , sottolinea Andrea Sangiovanni , Chief Operating Officer , con l’obiettivo di far vivere momenti unici alla clientela attraverso una food experience diversificata ed innovativa .

Negli ultimi anni il settore della ristorazione si è trasformato rapidamente , afferma Giorgio Sangiovanni CFO della capogruppo , ed una delle tendenze più interessanti (e sempre più in ascesa) è quella del Fast Casual Dining, una formula perfetta per l’ambiente cittadino e metropolitano perché capace di conciliare le esigenze di rapidità della vita quotidiana con un’esperienza culinaria di qualità. In questa ottica ed in questa logica si innesta l’acquisizione della maggioranza di CentoGradi Pasta bar che per radici , filosofia ed approccio ben si sposa con il nostro progetto e con i nostri obiettivi di sviluppo programmati .

“Da CentoGradi la pasta è fresca e rigorosamente di produzione propria, cuoce in soli 40 secondi e mantiene tutte le sue caratteristiche di sapore, consistenza e freschezza per trenta minuti” afferma Lorenzo Fasano .

“CentoGradi è i profumi ed i sapori di casa, e’l’unione dei primi della cucina italiana con particolare riguardo ed attenzione verso le ricette partenopee e la tradizione dell’asporto dei pescatori polinesiani, le conosciute bowls “, sottolinea Gaia Coppola .

L’ingresso nel capitale de La Compagnia del Cuoppo HdP degli investitori istituzionali , come appunto Essential Alpha Sicav e Remolino 546 holding , si è realizzato attraverso l’utilizzo di uno Special Purpose Vehicle presieduto da Alex Ricchebuono , nome noto nel mondo dell’asset management , già a capo di Janus Capital , socio fondatore della Associazione Italiana Private Banking e VicePresidente della nostra capogruppo , sottolinea Giorgio Sangiovanni .

I soci della CentoGradi , famiglie Coppola e Fasano , che mantengono il 20 % della società , acquisiscono contemporaneamente una quota di minoranza del capitale sociale de La Compagnia del Cuoppo Holding di partecipazioni .

Il nuovo CdA della CentoGradi Pasta bar ha nominato Andrea Sangiovanni alla presidenza , e consiglieri Gaia Coppola e Lorenzo Fasano , mentre nel CdA de La Compagnia del Cuoppo Holding di partecipazioni guidato dal prof. Antonio Saggese , fanno il loro ingresso il dott Elia Coppola e l’Avv. Paolo Iannone .