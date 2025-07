La famiglia Vesi porta ‘O Cappiello ‘e Totò al Pizza Village

- pubblicità -

Lo storico brand della famiglia Vesi, giunto alla quarta generazione di pizzaioli, con Giuseppe, Nando, Salvatore e oggi Simone, che prosegue nel solco della tradizione dei suoi predecessori, sarà presente all’edizione 2025 del Coca Cola Pizza Village, in programma alla Mostra d’Otremare dal 1 al 6 luglio.

A quello che è stato definito come il migliore festival del food al mondo, che richiama ogni anno un milione di visitatori, la famiglia Vesi presenta un classico della sua ampia produzione. Si tratta di una special gold dedicata al principe della risata: ‘O cappiello ‘e Totò.

“Questa nostra pizza – spiegano – è un omaggio al principe della risata, e vuole riprodurre, in qualche modo, le scene di quando Totò indossa il cappello da monsignore. Sono almeno due le pellicole in cui compare con quel tipo di costume: “Signori si nasce” e “Totò Diabolicus” e l’omaggio culinario è proprio a quei film”. Spettacolo nello spettacolo, per una manifestazione sempre più apprezzata negli anni anche da quando ha trovato casa alla Mostra d’Oltremare.

La famiglia Vesi torna con quello che nel tempo è diventato un cult dei menu: ‘O Cappiello ‘e Totò. Davvero succulenta la proposta allo stand Vesi: la cupoletta che si viene a formare diventa di fatto un ripieno, di quello che in termini ecclesiastici si chiama “saturno”, perché ricorda il pianeta omonimo.

Quella cupoletta, dunque, è anche il cuore della pizza ed è farcita con pomodorini gialli del Monte Somma, provola di Agerola, Provolone del Monaco Dop.

L’anello di Saturno, ovvero la base della pizza è guarnita invece con pomodoro San Marzano dell’Agro Nocerino Sarnese dop, mozzarella di bufala campana dop e pesto artigianale alla genovese.

Un adeguato omaggio culinario ad una icona della cultura napoletana nell’evento che, per una settimana, celebra il food napoletano nel mondo.