La Festa del Papà è alle porte e non sapete cosa regalare agli uomini più importanti della vostra vita? Prendeteli per la gola, con le Gift Card di TheFork!

Il 19 marzo si avvicina e, come ogni anno, la domanda sorge spontanea: cosa regalare al proprio Papà? Per tutti i figli lontani dalle proprie famiglie che sognano di tornare a festeggiare insieme ma anche per quelli che, anche se vicini, vogliono posticipare i festeggiamenti a tempi migliori, il regalo perfetto per il proprio eroe è uno solo: la Gift Card di TheFork!

Grazie a TheFork è infatti possibile acquistare una carta regalo che permette di accedere a una scelta vastissima di esperienze gastronomiche in tutto il Belpaese. Nella selezione dei ristoranti che accettano le Gift Card sono già presenti indirizzi in grado di soddisfare tutti i palati, inclusi alcuni ristoranti selezionati dalla Guida MICHELIN.

Questo nuovo strumento ha anche l’obiettivo di sostenere l’industria della ristorazione nel corso di questa difficile congiuntura economica, in quanto i ristoranti potranno beneficiare della liquidità proveniente dall’utilizzo delle Gift Card alla riapertura.

Le Gift Card di TheFork avranno una validità di 18 mesi, a differenza dei classici 12, per consentire a chi sceglierà questo regalo di poterlo sfruttare a lockdown terminato.

Come funzionano le Gift Card di TheFork:

1. Acquista una Gift Card online in pochi clic: scegli il valore delle Gift Card che vuoi comprare tra € 25, € 50 o € 100. Il credito della Gift Card si applica all’intero conto e può essere combinato con le offerte speciali applicate dai ristoranti su TheFork. Il beneficiario riceverà una mail con tutte le istruzioni per spendere la sua Gift Card.

2. Effettua una prenotazione per un’esperienza entro la data di scadenza: il beneficiario della Gift Card potrà scegliere tra più di 6.000 ristoranti Partner in Italia che accettano TheFork Pay per riscattare la propria Gift Card.

3. Paga il conto con la carta regalo: il beneficiario della Gift Card potrà pagare con la propria carta regalo tramite la soluzione di pagamento TheFork Pay e utilizzare l’eventuale saldo residuo per prenotazioni future.