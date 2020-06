La graffa di Chalet Ciro diventa un gadget.

La creatività della pasticceria Chalet Ciro si spinge oltre e la famosa graffa fritta, profumata e ricoperta di zucchero, un must a Mergellina, diventa un simpatico e originale portachiavi realizzato artigianalmente e curato nei minimi dettagli, da tenere a portata di mano sempre oppure da regalare. Tutti pazzi per la dolce, piccola, tentazione naturalmente non commestibile, un accessorio pensato per appassionati delle graffe più buone di Napoli.

È possibile scegliere tra diverse versioni: la classica graffa, il conograffa, la graffa a forma di cuore, quest’ultima disponibile solo su prenotazione.

«Un oggetto simpatico e fuori dal comune – dice Antonio De Martino, il titolare di Chalet Ciro –, che abbiamo creato per rappresentare il nostro prodotto di punta in maniera originale, da regalare o da portare sempre con te. Stiamo riprendendo pian piano il nostro ritmo e abbiamo ripreso la produzione di piatti freschi e leggeri per l’ora di pranzo. Tramezzini al tonno, con pollo oppure gamberetti, con tacchino e pomodoro, farro all’insalata, frittate di pasta da portare via e, magari, gustare da qualche parte al mare. Melanzane a funghetti, peperoncini verdi, solo contorni di stagione naturalmente: ormai abbiamo abbandonato gli invernali friarielli, tipico piatto invernale, e abbiamo rinforzato l’aperitivo che va dalle ore 18.00 alle 20.00, inserendo altre prelibatezze sfiziose per allietare la pausa di fine giornata».

È un’autentica esperienza di gusto fermarsi nella celebre pasticceria Chalet Ciro, dove da tre generazioni, ogni giorno dell’anno e da mattina a sera, è possibile gustare all’aperto le bontà della tradizione partenopea e nuove creazioni dei maestri pasticceri.

Chalet Ciro, Via Caracciolo 80122 Napoli – 081.669928