La Grande Bellezza, il 3 ottobre al Grand Hotel Parker’s a cura di WinesCritic.

Torna la Grande Bellezza, l’evento esclusivo di WinesCritic.com per la prima volta in presenza a Napoli.

Il 3 Ottobre al Grand Hotel Parker’s di Napoli dalle 16 alle 23, saranno presentati i vini di 27 Aziende, selezionate da WinesCritic.com, in un Walk Around Tasting che prevede la degustazione di oltre 50 referenze.

L’evento avrà inizio alle 15 con la Masterclass “Sassicaia in Verticale, degustazione di 4 annate del mito di Bolgheri”. Per maggiori informazioni e per registrarsi sarà possibile scrivere in privato alla seguente email :

eventi@winescritic.com

A seguire dalle 16 alle 19 la degustazione sarà aperta per i soli operatori del settore (Giornalisti, Distributori, Buyer, Sommelier, Ristoratori ed Enotecari).

Dalle 18.30, il clima diventerà più informale ed apriremo l’evento anche ad un pubblico pagante che intenderà approfittare de La Grande Bellezza per degustare i grandi vini in città, regalarsi una cena al tramonto e rilassarsi con la musica lounge sulla terrazza del Grand Hotel Parker’s. Il tutto rigorosamente firmato WinesCritic.com.