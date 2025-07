La lardiata gialla dello chef stellato Peppe Guida nel menù di Armonì Restaurant

- pubblicità -

Con l’arrivo dell’estate Armonì Restaurant svela il suo nuovo menù, un raffinato percorso gastronomico dove si incontrano tradizione napoletana e inventiva contemporanea. Stavolta, nel locale di chef Mariano Armonia, la proposta vede la supervisione dello chef stellato Peppe Guida, con un’inedita protagonista: la lardiata gialla.

La prestigiosa collaborazione è frutto di una bella amicizia nata tra i due poco più di un anno fa e celebrata da numerosi viaggi in tutta Italia nel segno della cucina d’eccellenza. Tra un evento e l’altro, macinando chilometri rigorosamente in auto, i due cuochi hanno studiato appunto questo nuovo menù.

“Scegliemmo Nonna Rosa per festeggiare il nostro compleanno, quello mio e del mio socio Giovanni Russo – spiega Mariano Armonia – e al termine della cena chiesi di conoscere lo chef Peppe Guida. Con grande onore da parte mia è nato subito un grande feeling, mi ha voluto al suo fianco in importanti eventi come il Festival di Sanremo, il Tutto Food a Milano e il Salone del Libro di Torino, fino a farmi il regalo più grande, consigliandomi i piatti nel nuovo menù”.

Fedele alla filosofia di chef Armonia che celebra la cucina napoletana, arricchita da un tocco gourmet, troviamo i grandi classici come la Genovese e la Nerano, insieme alla Puveriello di Mare e il raviolo Made in Capri con maggiorana e caciotta. A primeggiare è il piatto stellato di Peppe Guida: una creazione con pomodorini gialli, ‘nduja, cicoli croccanti e olio al basilico, armonia tra il dolce e il piccante, unita alla croccantezza che rende questo piatto unico.

Tra i secondi troviamo una inedita Armonì salad: panino handmade con hamburger di marchigiana provola affumicata, pomodori sorrentini, lattuga. Si accontentano sia gli amanti della carne con il maialino in porchetta e la tagliata di Angus, che del pesce tra una grigliata e un filetto di Ombrina alla brace.

Dessert artigianali, caffè ricercati e liquori selezionati per concludere il viaggio culinario nell’ambiente raffinato e accogliente, con vista sul mare di Pozzuoli.