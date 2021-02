La Lasagna è take away da S.Qui.Sito Ricetta tradizionale o rivisitata pensata per essere ordinata e portata a casa.

Le lasagne sono un grande classico della gastronomia italiana. Lo sanno bene i cuochi di S.Qui.Sito, la boutique gastronomica del gruppo Ciro Amodio a Sant’Anastasia alle porte di Napoli, che con l’avvicinarsi del Carnevale si dedicano al gran rito della Lasagna. Sia nella versione tradizionale che nelle varianti più creative, la preparazione della lasagna è un vero e proprio rito e quelle di S.Qui.Sito sono realizzate con le migliori materie prime per soddisfare ogni palato, perfette da consumare in famiglia nell’intimità di casa con la formula take away.

Per i puristi, che non ammettono compromessi, c’è la lasagna napoletana preparata con il ragù tradizionale, lasciato pippiare a fiamma bassa per ore, delicate sfoglie di pasta all’uovo, alternate con polpettine di carne, ricotta di fuscella e tocchetti di fior di latte, pecorino e parmigiano. I latticini freschi sono lavorati a vista ogni giorno nel caseificio di Squisito, preparati con il miglior latte vaccino da pascoli italiani. Su richiesta possono essere personalizzate, rielaborate con ingredienti diversi e accostamenti originali: bianche, con bolognese, vegetariane. Le sfoglie di pasta si vestono allora di besciamella per chi ama le consistenze cremose, vengono farcite con carciofi, zucca, asparagi o altre verdure di stagione per diventare un primo piatto vegetariano, rivestite di salsa verde al pesto per chi desidera un piatto dal gusto intenso ma delicato.

Con 48 ore di anticipo si possono ordinare del gusto e della misura desiderata. Per tutto il periodo di carnevale inoltre il ristorante di S.Qui.Sito propone in menu la lasagna tradizionale tutti i giorni servita in tavola nella forma di una golosa piramide di pasta fresca profumata di ragù e basilico fresco.

In abbinamento un buon calice di vino proveniente della cantina di S.Qui.Sito dove ci si può orientare tra etichette iconiche come il Gaja, Sassicaia, Ornellaia, Tignanello o eccellenze campane come i vini di Marisa Cuomo e Quintodecimo. E per coloro che non rinunciano ai dolci i pasticceri di S.Qui.Sito realizzano anche il tradizionale migliaccio napoletano a base di morbida fuscella di propria produzione e semolino profumato agli agrumi, un fine pasto perfetto per chiudere in dolcezza il pranzo delle feste.

Per prenotazioni e informazioni Tel. 0815302328

S.QUI.SITO a Sant’Anastasia, a soli 6 km da Napoli, è dal 2013 la boutique gastronomica del Gruppo Ciro Amodio, brand leader in Campania specializzato nella produzione di latticini dal 1825. Uno spazio di 300 metri quadrati che coniuga ricerca del buono, artigianalità e cucina: sette reparti compongono un ambiente unico pensato per offrire un’esperienza di spesa, con servizio delivery, che sollecita i sensi, invita all’assaggio e alla scoperta di nuovi sapori e prodotti. Il banco macelleria offre in bella mostra tagli e carni pregiate italiane ed estere come l’Aberdeen Angus, il Kobe Wagyu e il Pollo di Bresse, considerato il migliore al mondo. Nel banco salumeria si può scegliere tra una selezione ampissima di formaggi freschi e stagionati, di salumi di pregio come il Jamon iberico e latticini di produzione propria con lavorazione quotidiana a vista; tra gli scaffali della Drogheria di S.QUI.SITO ecco mieli aromatizzati, oli extravergine pregiati, confetture, mostarde, legumi di piccoli artigiani e paste trafilate al bronzo in diversi formati, tè, tisane e un’ampia e accurata sezione gluten free. Infine l’Enoteca a vista propone oltre 500 etichette tra vini italiani e Champagne.

S.QUI.SITO

Sant’Anastasia, Napoli

Via Pomigliano Angolo Via Marciano

0815302328 – info@squisitofood.it