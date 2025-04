La Medusa Dimora di Charme e la magia della Costa del Vesuvio

- pubblicità -

La Medusa Dimora di Charme a Castellammare di Stabia inaugura la stagione 2025 con proposte esclusive per immergersi nella bellezza della Costa del Vesuvio e nella quiete della natura.

La struttura, che ha riaperto pochi giorni fa dopo la pausa invernale, è pronta ad accogliere i propri ospiti offrendo loro esperienze dedicate al benessere, ai sapori del territorio e ai piaceri della vita.

Immersa in un parco secolare, tra giardini fioriti e agrumeti profumati, La Medusa Dimora di Charme è un rifugio di eleganza e tranquillità, in cui il fascino del passato e il comfort moderno convivono armoniosamente dando vita a un’atmosfera intima e avvolgente. Grazie alla sua posizione strategica, La Medusa è anche il punto di partenza ideale per esplorare la Costiera Amalfitana, la zona archeologica di Pompei ed Ercolano, e le isole del Golfo di Napoli, trasformando il soggiorno in un entusiasmante momento di scoperta.

La primavera, quest’anno particolarmente ricca di “ponti”, è il momento perfetto per concedersi una pausa dal ritmo frenetico quotidiano: per questo La Medusa Dimora di Charme invita a riscoprire il piacere della “vita lenta” con “Spring Awakening”, un soggiorno speciale che permette di immergersi nella bellezza del parco secolare e godere di un’esperienza rigenerante.

Il risveglio primaverile diventa l’occasione per coccolarsi con una colazione con vista sul Vesuvio, concedersi una cena raffinata al Donn’Eugenia e rilassarsi nell’esclusiva area benessere dell’Eden SPA.

Per le ormai prossime vacanze di Pasqua, La Medusa propone un’esperienza esclusiva che unisce relax e cultura gastronomica. Gli ospiti potranno, infatti, rilassarsi con un percorso benessere all’Eden SPA, immersa nel parco tra i profumi mediterranei degli agrumeti, gustare un menu d’autore al ristorante Donn’Eugenia, ispirato ai sapori autentici della tradizione campana, e assistere alle celebrazioni più suggestive della Settimana Santa, come la celebre Processione degli Incappucciati di Sorrento e i riti folcloristici di Napoli, o esplorare il fascino senza tempo degli scavi archeologici di Pompei, Oplonti ed Ercolano.

Il soggiorno può essere personalizzato con diverse formule: “Couple Easter Moment”, per una romantica fuga di coppia, con pranzo pasquale e momenti di puro relax; oppure, per le famiglie che vogliono vivere l’atmosfera della festa in un ambiente accogliente e raffinato, “Family Easter Journey”. Infine, per chi desidera rendere la giornata di Pasqua ancora più speciale, l’“Easter Spa Lunch” unisce il piacere della cucina ispirata alla tradizione del territorio a un momento di benessere di coppia.

Novità della stagione 2025, infine, un corner pool bar adiacente alla piscina, dove gli ospiti potranno concedersi rinfrescanti drink o mocktail preparati al momento con ingredienti di stagione e spirits selezionati; e “Relaxing Yacht”, esperienza di lusso che consente di vivere l’atmosfera dell’Eden SPA a bordo di yacht privati che si trasformano così in luoghi di pace e rigenerazione. Grazie alla competenza delle terapiste de La Medusa Dimora di Charme e all’utilizzo di oli naturali, ogni trattamento è studiato per offrire un profondo senso di relax e armonia. “Relaxing Yacht” è disponibile per gli yacht ormeggiati a Stabia Main Port e Marina di Stabia. Naturalmente sarà possibile proseguire il percorso benessere a La Medusa Dimora di Charme che dista solo pochi minuti dai principali porti della zona.

Nel cuore della Costa del Vesuvio, La Medusa Dimora di Charme, di proprietà della famiglia Irollo de Lutiis, accoglie gli ospiti in una villa ottocentesca immersa in un parco secolare di quindicimila metri quadrati. Un luogo dove natura, storia e benessere si fondono in un modello di ospitalità esclusiva. Con quarantasei tra camere e suite eleganti, la Medusa propone un’ampia offerta gastronomica, dal ristorante gourmet Donn’Eugenia al bistrot L’Agrumeto. Il benessere è al centro della filosofia di accoglienza della famiglia Irollo de Lutiis: l’Eden SPA permette agli ospiti di vivere una rigenerante esperienza di relax a diretto contatto con la natura. La Medusa Dimora di Charme è il rifugio ideale per chi è alla ricerca di tranquillità e raffinatezza. Perfetta per eventi privati e occasioni speciali, offre panorami incantevoli e un servizio impeccabile. Grazie alla sua posizione strategica, è il punto di partenza perfetto per esplorare Pompei, la Costiera Amalfitana e le isole del Golfo. Un soggiorno a La Medusa è un viaggio nella bellezza e nel benessere autentico della tradizione italiana.

Passeggiata Archeologica, 5

Castellammare di Stabia (Napoli)

+39 081 8723383

https://www.lamedusahotel.com/