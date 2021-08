La Melannurca Campana IGP all’edizione 2021 di Cibus, Giaccio: “eccellenza tra le eccellenze”.

La regina delle mele campane sarà protagonista al Salone Internazionale dell’Alimentazione di Parma dal 31 agosto al 3 settembre. Il Consorzio di Tutela della Melannurca Campana IGP si troverà al Padiglione 3 – area C060.

“Siamo fieri di esserci, – ha precisato il presidente Giuseppe Giaccio – ora più che mai, dopo un periodo davvero brutto per tutti è un onore per noi festeggiare una ripresa con la nostra eccellenza tra le eccellenze di tutto il mondo. La nostra gustosa e profumata mela, tra frutti più antichi d’Italia, molto apprezzata già ai tempi dei romani, sarà in quel di Parma a rappresentare con orgoglio la Campania”.

Da vent’anni Cibus è una grande vetrina di visibilità internazionale con convegni e tavole rotonde. Esclusivamente dedicato ai principali operatori e professionisti del settore agroalimentare, con un’offerta di prodotti Food Made in Italy unica e completa.