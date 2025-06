La Melannurca Campana IGP ancora protagonista alla Reggia di Portici

- pubblicità -

“La mela Annurca campana tra tradizione, innovazione e caratteristiche dei frutti” sarà questo il titolo del convegno che vedrà ancora una volta protagonista alla Reggia di Portici (nella Sala Cinese), il 4 luglio alle ore 10:00, la “regina” delle mele campane.

La sede del Dipartimento di Agraria dell’Università di Napoli Federico II ospiterà ancora una volta un importante momento di confronto sulla qualità e sulle potenzialità di un frutto.

Alla Prof.ssa Alessandra Gentile, Presidente dell’Accademia dei Georgofili, Sezione “Sud-Ovest” toccherà aprire i lavori per poi passare la parola al Prof. Danilo Ercolini, Direttore del Dipartimento di Agraria, Università di Napoli Federico II.

Dopo i saluti istituzionali del Dott. Nicola Caputo, Assessore all’Agricoltura della Regione Campania e della Dott.ssa Cangiano Emilia, Presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Caserta, oltre che del Dott. Giuseppe Giaccio, Presidente del Consorzio di Tutela della Melannurca Campana IGP interverranno i relatori.

Il Prof. Claudio Di Vaio, dell’Università di Napoli Federico II e Accademia dei Georgofili relazionerà “La Melannurca campana: attività di ricerca, aspetti colturali e valorizzazione”; di “Melannurca e salute” parlerà il Prof. Ettore Novellino, dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma; la Prof.ssa Paola Adamo, dellUniversità di Napoli Federico II e Accademia dei Georgofili parlerà di “Geochimica e metabolomica per autenticare la Mela Annurca campana: l’approccio METROFOOD-IT”; il Prof. Francesco Aversano, dell’Università di Napoli Federico II e Accademia dei Georgofili concluderà il dibattito con una relazione dal titolo: “Melannurca campana IGP: tutela, vincoli e opportunità normative”.

Un evento che nasce dalla collaborazione tra l’Università degli Studi di Napoli Federico II – Dipartimento di Agraria; l’Accademia dei Georgofili Sezione “Sud-Ovest”; il Consorzio di Tutela della Melannurca Campana IGP; la Regione Campania – Assessorato Agricoltura; l’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Caserta.

“La mela Annurca, intesa come frutto tipicamente campano è un’eccellenza che ci inorgoglisce, anche e soprattutto per il retaggio culturale che la caratterizza. La Melannurca Campana IGP è un simbolo di eccellenza e tradizione, un frutto che racchiude in sé la storia e la cultura della Campania. Con la sua buccia rossa e la sua polpa croccante, rappresenta un’espressione autentica del territorio, frutto di una sapienza agricola antica e di una passione che si tramanda da generazioni. La sua valorizzazione è un impegno costante verso la qualità, l’innovazione e la tutela del patrimonio agricolo campano, rendendola un ambasciatore della regione nel mondo, ormai. I numeri sempre in crescita, sia della produzione che delle esportazioni ce lo dimostrano”. Ha dichiarato il Presidente del Consorzio di Tutela della Melannurca Campana IGP Giuseppe Giaccio.