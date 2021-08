La Mozza-Mobile in tour, si comincia da Cibus.

Debutterà il 31 agosto a Cibus 2021 la “Mozza-Mobile”, la roulotte del Consorzio di Tutela della mozzarella di bufala campana Dop, su cui viaggerà l’oro bianco.

Un tour on the road che durerà per tutto l’autunno toccando, tra le varie tappe, Cheese 2021: Città di Bra e Slow Food.

“Il Paese sta vincendo la sfida contro il coronavirus – commenta il direttore del Consorzio di Tutela, Pier Maria Saccani a proposito della ripresa degli eventi in presenza – perché poter far degustare la mozzarella di bufala campana ai consumatori è per noi un grande valore aggiunto per la conoscenza e la promozione della Dop”. Nel Salone di Parma, infatti, si terranno dimostrazioni di filatura dal vivo e cooking show incentrati sul racconto della versatilità in cucina della mozzarella Dop. In linea con il tema dell’innovazione la Bufala Campana diventerà un gelato con lo chef televisivo Simone Bonini, che proporrà la mozzarella Dop in stick, abbinandola a un sorbetto di pomodoro, facendo nascere la “caprese” in versione gelato. Infine la Bufala sarà degustata accanto ad altri grandi prodotti Dop della cucina italiana.

Seconda tappa al Salone del Camper, Parma (11 – 19 settembre): sarà disponibile una mappa interattiva dell’area geografica della Dop, dove saranno proposti degli itinerari mozzafiato da cui prendere spunto per viaggi straordinari.

Al Cheese di Bra (Cuneo), 17 – 20 settembre, la “MozzaMobile” metterà le tende nel centro della città per fornire assaggi e dimostrazioni di filatura live a tutti i mozzarella-lovers che affolleranno le strade di Bra, scenario incomparabile della filosofia del buono, pulito e giusto di Slow Food.

Infine al Festival del Giornalismo Alimentare, Torino (27-28 settembre), la mozzarella di bufala campana Dop sarà al centro di laboratori e panel di discussione con giornalisti ed esperti.

