La Mozzarella di Bufala Campana Dop a Italyamo su Raiplay

- pubblicità -

C’è anche la Campania con la sua Mozzarella di Bufala fra i tesori enogastronomici raccontati dalla trasmissione televisiva “Italyamo”. Una produzione targata Rai e realizzata in collaborazione con la Coldiretti. Il format nasce per raccontare agli italiani all’estero le eccellenze delle regioni italiane ed è visibile anche attraverso la piattaforma digitale Rai Play.

Nella puntata dedicata alla Campania il conduttore Massimiliano Ossini ha ospitato esperti e produttori per un focus dal sapore di latte di bufala. A rivestire il ruolo di esperta è stata invitata dalla Coldiretti Teresa Palmieri di Tenuta Vannulo. Altrettanto famoso il Casaro di Casa Coldiretti Mimmo La Vecchia. La cuoca contadina di Campagna Amica Veronica Barbati ha contribuito a spostare il focus in cucina.

Suggestivo il collegamento esterno con il Caseificio di Nicola Palmieri a Capaccio Paestum. Non manca il momento dedicato alla Bufala Mediterranea con l’allevatore Davide Letizia. Presenti anche l’esperto di Coldiretti in materia di falso Made in Italy Lorenzo Bazzana ed il maestro pizzaiolo Eduardo Brandi.

Il programma nasce per essere trasmesso all’estero in tutti i Paesi del Mondo nei quali arriva Rai Italia, quanti invece volessero assistere alla puntata anche in Campania, basta collegarsi all’indirizzo RaiPlay riportato in basso per godersi le belle immagini che raccontano l’oro bianco della Campania.