La Napoli frizzante del Falstaff Sparkling Party

Grande successo di pubblico e soddisfazione dei produttori all’indomani del Falstaff Sparkling Party, andato in scena nella serata di ieri nel capoluogo partenopeo.
Al Vomero, il Chiostro di San Francesco, ha accolto sotto le sue arcate un evento speciale dedicato alle migliori bollicine italiane, con special guest d’Oltralpe, tra degustazioni, incontri con gli operatori del settore e momenti di convivialità e networking con vista sul Golfo di Napoli.
Tradizione spumantistica italiana
La scelta di dedicare la prima edizione dell’evento a questo particolare comparto della produzione vitivinicola italiana è coerente con la rilevanza che la tradizione spumantistica esprime nel nostro paese, dove le “bollicine” riescono a declinarsi in diversi registri e varietà territoriali, rappresentando una componente importante dell’economia nazionale, anche grazie alla trasversalità di consumo a cui si prestano e all’apprezzamento da parte del pubblico di tutte le età.
Quasi 40 cantine per oltre 120 etichette
Lo testimonia anche la grande partecipazione alla serata di ieri, che ha portato in città quasi 40 cantine per un totale di oltre 120 etichette – dal Prosecco al Trento DOC, dall’Alta Langa alla Franciacorta, con qualche incursione d’Oltralpe nello Champagne – e visto la presenza di oltre 300 ospiti tra stampa, esperti degustatori e appassionati.
Grande partecipazione anche alle tre masterclass per altrettanti territori (Alta Langa, il futuro del Metodo Classico italiano; Boizel: l’eleganza dello Champagne; Ca’ del Bosco: la Franciacorta al massimo livello) moderate da Simon Staffler, che hanno animato il pomeriggio grazie anche al contributo di Italesse, facendo registrare il tutto esaurito.
Le eccellenze del food
Ad accompagnare le degustazioni nel calice, anche alcune eccellenze campane: Armatore ha portato i sapori di mare di Cetara con le sue alici, Casa Iuorio ha proposto la sua linea di conserve Stappa & Mangia, ispirata alla cucina campana in barattolo, mentre Flamigni 1930 ha offerto un assaggio del suo Panettone, nelle versioni tradizionale e salata.
Infine, in omaggio alla città ospite, non poteva mancare l’iconica “pizza a portafoglio”, preparata al momento nella classica versione Margherita e firmata per l’occasione dal pizzaiolo napoletano Salvatore Salvo grazie alla collaborazione con Izzo Forni.
A completare il quadro, anche i grissini stirati a mano de I Bibanesi e l’acqua minerale naturale di Surgiva, mentre Italesse veste i calici delle masterclass e Wilog/IWS cura la logistica dell’intera giornata. Il servizio delle degustazioni guidate è stato affidato ad AIS Campania.
Insomma, dopo il debutto romano dedicato ai vini bianchi italiani, questo nuovo appuntamento conferma la capacità dei format ideati da Falstaff di avvicinare nuovi pubblici attraverso formule che uniscono contenuto e intrattenimento, conoscenza e convivialità. Il tutto con un linguaggio accattivante, accessibile e diretto, che non rinuncia allo spessore dell’approfondimento culturale.
LE CANTINE PRESENTI:
Allegrini Wines (Champagne Boizel)
Antica Fratta
Berlucchi Franciacorta
Cantina Kaltern
Cantina Kurtatsch
Cantina Merano
Castello di Meleto
Cesarini Sforza
Contadi Castaldi
Coppo
Dal Cero – Tenuta Corte Giacobbe
Enrico Serafino
Kettmeir
La Vigna sul Mare
Legras & Haas
Macchie Santa Maria Cantine
Marchesi Frescobaldi
Mirabella Franciacorta
Moncalisse
Monte Rossa
Nani Rizzi
Nino Franco Spumanti
Perlage – Famiglia Nardi dal 1985
Ronco Calino
Ruggeri
San Salvatore 1988
Sektmanufaktur Winkler
Serena Wines 1881
Spadafora
Stefano Bottega
Tenuta San Giorgio
Valdo Spumanti
Villa Franciacorta
Villa Sandi
Per ulteriori informazioni: www.falstaff.com/it
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