La Notte delle Stelle, i maestri pizzaioli alla Sonrisa

È tutto pronto per “La Notte delle Stelle”, l’esclusivo evento di gala firmato dalla Guida Chef Stellato di Pizza, che si terrà il stasera 25 novembre 2025 nella suggestiva cornice del Grand Hotel La Sonrisa.

Nato da un’idea di Vincenzo Varlese, l’evento si pone l’obiettivo di celebrare e valorizzare i migliori Chef di Pizza al mondo, elevando la figura del pizzaiolo attraverso un prestigioso sistema di classificazione a stelle, ispirato ai più alti standard della ristorazione globale.

L’appuntamento inaugurale è fissato per le ore 13:00, con la conferenza stampa di presentazione della kermesse, un momento fondamentale per illustrare obiettivi e protagonisti. Subito dopo, alle ore 14:00, l’attenzione si sposterà sulla gastronomia con un coinvolgente cooking show che culminerà nella degustazione di prodotti di eccellenza del panorama italiano. La riflessione e l’approfondimento torneranno protagonisti alle ore 15:00 con un talk show dedicato interamente alle nuove frontiere della pizza e della ristorazione, esplorando tendenze e innovazioni del settore. Il culmine della giornata si raggiungerà in serata, alle ore 19:00, con l’inizio del tanto atteso gran galà e della cerimonia di premiazione.

A guidare il pubblico in questo viaggio tra sapori e riconoscimenti sarà una coppia di conduttori d’eccezione: Ida Piccolo e lo showman internazionale Johnny Parker. La serata si aprirà con un’accoglienza in stile Smooth Jazz e una cena di gala, per poi entrare nel vivo con la consegna delle ambite Stelle (1, 2 e 3 Stelle) e dei Premi alla carriera. I criteri di giudizio, illustrati durante la serata dall’ispettore capo, si focalizzeranno su quattro pilastri fondamentali: qualità del prodotto, location, servizio e accoglienza. Non mancheranno momenti di spettacolo con la partecipazione straordinaria di Richard Calderone, che arricchirà l’evento con interventi musicali e di intrattenimento.