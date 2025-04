La Pasqua Napoletana al Magnolia

- pubblicità -

“La tavola di Pasqua è legata ai valori della convivialità e della famiglia, ma soprattutto al risveglio della primavera con ingredienti come fave, asparagi, carciofi, ed erbe aromatiche. Il simbolo per eccellenza resta l’agnello, protagonista di ricette che attraversano l’Italia intera. Il nostro menù è un omaggio alla tradizione napoletana, ma arricchito da contaminazioni perché la cucina è contaminazione culturale. Ogni nostro menù segue il ritmo della natura, prediligendo materie prime locali e di alta qualità”.

È questa la ‘filosofia’ che ispira lo chef resident del ‘Magnolia’ a Napoli, Antonio Chirico, per la proposta di Pasqua. Una proposta che vuole legare la tradizione della Campania e il gusto della convivialità in un giorno di festa ma anche di riflessione, di riscoperta dei sentimenti all’insegna di identità e territorio.

Il locale di Chiaia, uno spazio poliedrico e tra i punti riferimento della cultura contemporanea, presenta un menù che rende omaggio alla cucina campana e ai suoi piatti simbolo. Non si tratta di un ritorno nostalgico al passato, ma di una riscoperta consapevole: delle radici contadine, della stagionalità, del cibo inteso come linguaggio vivo, espressione di storia, cultura e appartenenza. Il pranzo pasquale ideato dallo chef resident attraversa i sapori autentici rivisitati con creatività. In un momento dell’anno in cui la natura si risveglia e i riti si rinnovano, dicono al Magnolia: “Anche la tavola diventa luogo di rinascita”. Domenica 20 aprile, il locale accoglie i suoi ospiti con un percorso che affonda nella memoria collettiva ma respira il presente, dove ogni piatto diventa racconto: della stagione che sboccia, dei prodotti della terra, della cultura gastronomica di un territorio che continua a parlare, evolversi e ispirare. Non manca nulla in questo menu, dagli antipasti in condivisione: “La fellata” con olive, sott’oli e fave, carciofi ai carboni e scaglie di pecorino, parmigiana di melanzane, pizza di scarole e provola, uovo croccante con patate, asparagi e tartufo, come antipasti. Il primo: tagliatella al ragù bianco, funghi cardoncelli e caciocavallo e secondo a scelta: agnello cotto al rosa con patate al timo, carciofini fritti e demi-glace al pepe oppure tagliata di manzo con patate. Fino al dessert tradizionale: la pastiera.

Tutto racconta la Pasqua: dalla fellata alle fave, dai carciofi all’immancabile agnello, fino all’uovo – interpretato in chiave creativa – e alla pastiera. Il menu inizia nel segno della convivialità: la fellata, con salumi e formaggi tagliati a fette – le “felle” da cui prende il nome, poi, olive, sott’oli artigianali e fave fresche, i carciofi ai carboni, serviti con scaglie di pecorino, sono un omaggio alla primavera napoletana, segnata non solo dal sole ma dall’odore di carciofi arrostiti per strada. Sempre negli antipasti l’iconica parmigiana di melanzane, piatto senza tempo che non ha bisogno di presentazioni, e ancora, la pizza di scarole con provola, un piatto iconico che non conosce confini tra ricorrenze e stagioni. Il pranzo prosegue con un antipasto al piatto: un uovo croccante che racchiude un cuore morbido, accompagnato da patate, asparagi e tartufo, un mix di sapori primaverili che dà il benvenuto alla stagione dove l’asparago – tra i primi frutti della terra – segna il risveglio della natura. Come primo piatto, la scelta cade su una tagliatella al ragù bianco con funghi cardoncelli e caciocavallo, una proposta fuori menù che unisce il Nord e il Sud, la lentezza del cucinare e l’armonia dei sapori. Il secondo rende onore alla tradizione con l’agnello, protagonista della Pasqua napoletana, e non solo. Lo chef Antonio Chirico lo propone cotto al rosa, tenero, accompagnato da patate al timo, carciofini fritti e una demi-glace al pepe. Per chi desidera una variante, è disponibile anche una tagliata di manzo con patate, pensata per chi cerca un gusto più classico. Finale dolce con la pastiera, regina della Pasqua napoletana, con il suo ripieno di grano, ricotta, fiori d’arancio e agrumi canditi. Il menù di Pasqua sarà servito domenica 20 aprile, al prezzo di 55 euro a persona, bevande e servizio esclusi. Per info e prenotazioni tel. 0812779597/+39 349 2682748, mail: Info@magnolianapoli.com