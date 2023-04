La Pasqua tradizionale alla Pasticceria Di Rosa… approvata sui social dalla Pausini!

Le feste pasquali si avvicinano e la Pasticceria Di Rosa, è già pronta lanciare le produzioni del proprio laboratorio artigianale, come colombe e uova di cioccolato. Punto cardine delle realizzazioni del Pasticciere Francesco Di Rosa rimane però la tradizione.



Le colombe di Pasqua

La colomba pasquale, che è da sempre uno dei dolci artigianali più amati del periodo primaverile, e Di Rosa la possiamo trovare nel formato da 1kg in diversi gusti. La Colomba Di Rosa è realizzata con la ricetta classica della tradizione e senza conservanti aggiunti, il tutto a vantaggio del gusto e dei nutrienti utili all’organismo, riducendo al minimo gli effetti della conservazione.



Le Uova di Pasqua come idea regalo

Le uova di cioccolato, realizzate sia in cioccolato fondente che con cioccolato al latte, oltre che al nocciolato fondente e nocciolato al latte, sono disponibili nei formati da 400g, 600g, 800g e 1Kg. Caratteristica che rende le Uova di Pasqua Di Rosa un pensiero unico nel suo genere, è anche il packaging. La linea di Uova, oltre al gusto, punta molto anche sulla presentazione del prodotto, in quanto Di Rosa dispone di una sartoria interna, che realizza “fazzoletti” cuciti a mano, e che rendono “l’uovo fazzolettato” un regalo unico nel suo genere, per chi lo riceve in dono.



La Pastiera, un classico che arriva dalla Sirena Partenope

Non manca nella Pasqua tradizionale della Pasticceria Di Rosa, la pastiera: un tipico dolce partenopeo le cui origini risalgono all’era pagana ed alla leggenda della Sirena Partenope.

L’antica ricetta della pasticceria (che ha una tradizione tramandata dal 1982), vuole che per le pastiere siano utilizzati solo ingredienti controllati, come uova di galline allevate a terra e latte fresco di latteria. Anche la ricotta utilizzata viene rispettata nelle sue radici, importandola direttamente dalla Sicilia, garantendo un ingrediente di origine controllata.

L’intenzione di Francesco Di Rosa è quella di far gustare una pastiera liscia e vellutata, senza eccesso di granuli, in modo da rendere piacevole ed unico ogni assaggio e con una caratteristica esclusiva: la lacrima(R). Quest’ultima dona alla pastiera la giusta umidità e consistenza e si identifica uno strato di sciroppo che si forma tra la farcitura e pasta frolla, il quale dona al mio dolce più umidità, rendendo più piacevole e unica a ogni assaggio.



La Stories di Laura Pausini

Ebbene Francesco Di Rosa, consapevole della passione che ci mette nella realizzazione dei suoi dolci artigianali, non può sentirsi che entusiasta di questa piacevole sorpresa, dell’alto gradimento di Laura Pausini, che ha condiviso in una stories “le dolcezze campane” con i suoi 4,1 Milioni di follower.



Tradizione e Qualità

La parola chiave dei dolci pasquali Francesco Di Rosa, rimane quindi “tradizione”: emozioni che si provano quando si è davanti ad una colomba che nasce dalla passione di un pasticcere artigiano come Francesco che dichiara sulle Colombe: “Il nostro lavoro produttivo sui dolci lievitati, è tutto orientato ad offrire al pubblico un prodotto fresco e fragrante, che sembra quasi appena sfornato”.