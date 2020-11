La pastiera napoletana di Chalet Ciro, la ricetta ad hoc per ogni occasione.

Il trucco per fare una “pastiera” perfetta da Chalet Ciro, la più antica pasticceria sul lungomare di Mergellina a Napoli, si nasconde dietro semplici fondamenti della cucina napoletana: rispetto per la tradizione e materie prime di qualità scelte ad hoc.

Per la finezza del suo impasto e il suo profumo inconfondibile, la pastiera napoletana è un’istituzione a Napoli, un must della gastronomia partenopea che si gusta ormai in tutti i periodi dell’anno, insieme alle sfogliatelle, al babà e ad altre prelibatezza tipiche del territorio.

Aroma e consistenza deliziosi, ingredienti genuini, grande esperienza e la ricetta di Chalet Ciro è un capolavoro di pasticceria artigianale: una base di pasta frolla avvolge una farcitura morbida di ricotta freschissima e canditi, uova, grano cotto, cannella e l’immancabile acqua di fiori d’arancio che conferisce quel sapore tipico e riconoscibile di questo dolce antico. Cotta alla perfezione, è croccante fuori e umida dentro, perfetta da gustare con un buon caffè.

In un contesto unico tra il mare e il Vesuvio, Chalet Ciro è il punto di riferimento in città dal 1952 per la sua produzione dolciaria, per le graffe e la varietà dei piatti caldi. Oggi, è possibile ricevere comodamente a casa i prodotti Chalet Ciro chiamando direttamente la pasticceria (nelle zone di Mergellina, Chiaia, Posillipo, Via Petrarca, Vomero, Fuorigrotta), oppure ordinando tramite l’App di Uber.

Chalet Ciro, Via Caracciolo 80122 Napoli – 081.669928