La Pizza 24K di Gianpio Grillo

- pubblicità -

Dal 2005 con le mani in pasta, Gianpio Grillo porta avanti la tradizione di famiglia con passione, dedizione e uno sguardo sempre rivolto all’innovazione.

Figlio di ristoratori, Gianpio è cresciuto tra i profumi della cucina e il fascino dell’arte bianca, affinando nel tempo una visione personale e autentica della pizza, capace di coniugare semplicità e ricerca.

Oggi, quella visione prende una nuova forma con l’apertura di 24K, il nuovo volto de La Tavernetta del Grillo. Un cambio di nome e di stile, ma non di sostanza: il sapore della sua pizza resta inconfondibile, fedele a una filosofia fatta di ingredienti freschi, selezionati con cura e lavorati nel rispetto della stagionalità.

La nuova pizzeria, situata sempre a Pignataro Maggiore in Via Vittorio Veneto 118, in provincia di Caserta, si veste di oro e blu, colori che riflettono eleganza e personalità. 24K non è solo un riferimento estetico: è una dichiarazione d’intenti, un modo per sottolineare il valore di un mestiere che per Gianpio è vocazione prima ancora che lavoro.

Tra i fiori all’occhiello del menu, spiccano i fritti artigianali e la celebre burrata in crosta, ormai diventata una firma della casa. Una delle novità più apprezzate è una pizza che celebra la bella stagione: l’Ortolana rivisitata – L’anima dell’orto 24K. Un gioco di consistenze e colori che unisce fiordilatte filante, zucchine fritte dorate, chips croccanti di melanzane, una crema vellutata di peperoni, olio extravergine d’oliva e basilico fresco. Un equilibrio armonico che esalta la semplicità in chiave gourmet.

Alla base di tutto, c’è un impasto ad alta idratazione con biga e 48 ore di lievitazione, frutto di studio e sperimentazione costante. Il risultato? Una pizza leggera, fragrante, digeribile, che racconta la storia di un pizzaiolo che non ha mai smesso di evolversi, restando però fedele alle sue radici. Con 24K, Gianpio Grillo non cambia direzione, ma eleva il suo percorso. Un nuovo capitolo che parla di tradizione, passione e oro… in ogni morso.