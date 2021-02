La pizza artigianale di Ciro Amodio pronta per essere completata a casa.

Dimenticate mani sporche di impasto e farina ovunque: la pizza a casa si fa con la base già pronta di Ciro Amodio, il brand campano con oltre 60 punti vendita che assicurano freschezza quotidiana, qualità e prezzi competitivi.

L’impasto è realizzato artigianalmente con farine macinate a pietra, acqua e lievito madre dagli artigiani di Ciro Amodio.

Il disco, steso a mano e precotto, viene proposto in busta nel banco frigo delle botteghe Amodio pronto per essere condito a casa con gli ingredienti che si preferiscono. Una volta completato il topping si inforna nel forno di casa a 200/250 gradi centigradi per 10/15 minuti.

Non si tratta di basi congelate ma di un prodotto fresco e artigianale, lavorato a mano nei panifici Ciro Amodio e subito confezionato. Il lievito madre conferisce leggerezza e fragranza, non ci sono conservanti e la lista degli ingredienti è breve e trasparente. Il risultato finale è una pizza fragrante e saporita, soprattutto facile da preparare in casa, un’occasione sempre nuova per sperimentare gusti e combinazioni di sapori.