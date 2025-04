La rivoluzione in pasticceria parte dalla sostenibilità

Coniugare creatività e responsabilità ambientale in pasticceria, con un’attenzione particolare agli sprechi: sono questi i pilastri della filosofia dei due incontri promossi da Casolaro Hotellerie al CIS di Nola il 6 maggio, che vedranno protagonista il maestro pasticciere Cesare Murzilli, membro dell’AMPI (Accademia Maestri Pasticceri Italiani). I due appuntamenti, realizzati in collaborazione con Pavoni Italia – punto di riferimento nel settore Food Equipment e Industrial con oltre 45 anni di esperienza – propongono un approccio concreto al tema della sostenibilità alimentare. Si comincia con la demo “Dessert al piatto e la merenda pomeridiana”, dalle 09:30 alle 12:30, rivolta ai professionisti del settore HoReCa, proseguendo nel pomeriggio con le “Monoporzioni estive”, dalle 14:30 alle 17:30, pensata sia per pasticcieri professionisti sia per appassionati. Per informazioni e iscrizioni, è possibile visitare il sito www.casolaro.com o contattare via WhatsApp al 320.3624108.

Al centro delle dimostrazioni, la realizzazione di monoporzioni utilizzando stampi in silicone innovativi: strumenti ideali per il mondo dell’hotellerie, ma estremamente funzionali anche in ambito domestico, grazie alla loro capacità di ottimizzare tempi, spazi e ridurre gli sprechi. Il formato da 40 ml rappresenta la “porzione perfetta”: un’unità sostenibile, funzionale e versatile, che consente di soddisfare più persone con la stessa quantità di ingredienti, rendendo il buffet più ricco e accattivante. Un ulteriore vantaggio di questi stampi è la varietà di forme disponibili all’interno di un’unica teglia: un’idea intelligente per ampliare l’offerta, contenere gli scarti e razionalizzare lo stoccaggio. Inoltre, le porzioni uniformi facilitano la standardizzazione delle ricette, offrendo la possibilità di variare frequentemente forma, colori e decorazioni.

Il tema è quanto mai attuale. Infatti, secondo il Food Waste Index Report 2024, nel solo 2022 sono state generate 1,05 miliardi di tonnellate di rifiuti alimentari, pari a 132 chilogrammi pro capite: quasi un quinto del cibo disponibile ai consumatori è andato sprecato. A tal proposito, Maria Vittoria Casolaro, responsabile della divisione eventi, sottolinea: “Oggi tecnica e creatività in cucina assumono un valore ancora più rilevante se connesse a tematiche attuali. In particolare, nel mondo dell’hotellerie e della ristorazione, dove i numeri sono elevatissimi, è fondamentale prestare attenzione alla gestione delle porzioni per contenere gli sprechi. Servire piatti troppo abbondanti può comportare la produzione di scarti alimentari difficili da smaltire. Per questo è necessario un cambiamento di visione che coinvolga ogni fase della filiera, dalla progettazione del menù alla gestione del servizio.”

Cesare Murzilli, classe 1985, è Corporate Executive Pastry Chef del Portrait Milano, consulente e docente di pasticceria. Dopo aver intrapreso studi universitari in Medicina, ha deciso di seguire la sua vera passione per l’arte bianca, lavorando nelle cucine di alcuni dei migliori ristoranti italiani. Oggi è uno dei volti più dinamici della pasticceria italiana.