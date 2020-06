La Suite più trendy di Napoli è Zen – al ROMEO.

È la novità dell’estate 2020, al ROMEO di Napoli, la Suite dove lasciarsi trasportare dalle emozioni di un viaggio: la rinnovata Two Bedroom Suite with Zen Garden.

Unica e dal forte DNA che richiama l’atmosfera di un viaggio in Asia, la Suite del ROMEO è la scelta di chi desidera non solo una Suite da sogno, ma anche degli spazi privati, dove cenare, lavorare in smart-working o semplicemente rilassarsi.

225 mq (tra interno ed esterno), in grado di ospitare fino a 6 persone, la Suite è composta da un ampio living open-space con divano, due camere da letto e una nuova area bathroom, con una spaziosa doccia dove rinfrescarsi al rientro dalla città. Dalla zona soggiorno le ampie portefinestre si aprono sul giardino privato, ricco di piante grasse e preziosi bonsai e dotato d’impianto di filodiffusione esterna; nel giardino, il gazebo ricoperto da profumati gelsomini svela la grande vasca idromassaggio, oltre a chaises-longues e area lounge.

Tra i servizi della “Casa napoletana” che ROMEO dedica alla Suite, la prima colazione servita in camera, che propone nettari di frutta, delizie del pasticciere, yoghurt, tisane e l’immancabile caffè espresso napoletano. Anche il pranzo o la cena possono essere organizzati in camera – con una vasta scelta dal menu room service, ispirato alla cucina partenopea. E, non di meno, il Concierge offre la possibilità di organizzare visite private delle più belle meraviglie della città.

ROMEO offre 79 camere e Suite su 8 piani, vista Golfo o città di Napoli; ognuna di essere è caratterizzata da opere d’arte, fotografie d’autore, interior design unico, con un perfetto mix di dettagli d’arte contemporanea e antica. Ebano macassar, acciaio e cristallo si fondono per creare uno stile innovativo che rispecchia l’anima di Napoli, ricca di bellezza e contrasti.

