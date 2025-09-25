La super torta di Poppella a Ischia Safari

- pubblicità -

In occasione dell’evento gourmet Ischia Safari 2025, tenutosi al Parco Negombo, la Pasticceria Poppella ha conquistato gli ospiti con una torta creata per celebrare la tradizione napoletana.

Tra i protagonisti della serata, accanto alla brigata degli chef stellati, ha presenziato Ciro Poppella.

Nel corso della manifestazione, la torta è stata presentata davanti a un parterre di nomi di spicco dell’alta cucina italiana: tra gli chef stellati intervenuti figuravano Nino Di Costanzo e Pasquale Palamaro organizzatori dell’evento.

«Portare una mia torta a Ischia Safari è stato per me un motivo d’onore – ha dichiarato Ciro Poppella -. È un segno di riconoscimento verso una kermesse che mette al centro il legame tra territorio e gusto. Vedere la torta della Pasticceria Poppella condivisa tra chef, colleghi e appassionati è stata una forte emozione. È il riconoscimento che la pasticceria napoletana ha un posto nell’universo gastronomico nazionale».