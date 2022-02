La Tramontina apre un punto vendita nel cuore di Napoli.

La Tramontina, lo storico caseificio di Cava de’ Tirreni, approda nel centro storico di Napoli per offrire a turisti e cittadini un nuovo modo di intendere lo “street food”, con prodotti caseari di grande qualità che rispettano le ricette della tradizione.

Il nuovo negozio “la Tramontina” si trova a via Mezzocannone 5, la strada che attraversa la zona universitaria. Il punto vendita offre latticini di mucca e bufala, oltre a piatti gustosi e veloci da assaporare come la mozzarella ripiena, la caprese (mozzarella e pomodoro), i cusarielli (una specialità del caseificio con stuzzicanti ripieni a base di ortaggi o salumi) e una serie di contorni nel pieno rispetto della stagionalità dei prodotti e della tradizione culinaria partenopea.

“L’idea di aprire un punto vendita a Napoli è una vera e propria sfida perché non ha solo l’obiettivo di diffondere i latticini salernitani in territorio napoletano, ma anche quello di proporre un diverso modo di intendere lo “street food”: puntiamo, infatti, su prodotti legati alla tradizione ma adattati alle esigenze della vita moderna, scandita da tempi veloci che, però, non devono impedirci di gustare i sapori della nostra terra – ha spiegato l’imprenditore Armando Montella, alla guida de “la Tramontina” – Abbiamo puntato tutto sulla qualità e sulla cura nella lavorazione che, ancora oggi, è eseguita nel massimo rispetto dei tempi e delle modalità di produzione che ci sono stati tramandati dai maestri caseari e che traggono la loro forza da secoli di esperienza”.