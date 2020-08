“La tua Meta Green” In Costiera, nel centro del Comune di Meta, per favorire lo sviluppo di un turismo a zero emissioni.

Lanciato giovedì 13 agosto l’innovativo servizio di eBikes sharing pensato per offrire un’alternativa green alla mobilità dei tanti turisti che arrivano nella splendida cornice della Costiera Sorrentina; un’iniziativa sinergica, fortemente voluta dall’amministrazione locale e da Unicoenergia, che punta all’ecosostenibilità per il rilancio della stagione turistica.

Grazie alla collaborazione tra gli enti locali e Unicoenergia, la città di Meta si tinge di verde: “La tua Meta Green” è un sistema integrato e completamente elettrico che vedrà la messa in servizio di una flotta di eBikes e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

Una volta raggiunto il comune marinaro di Meta, attraverso la linea della Circumvesuviana EAV, si potrà noleggiare una eBike per spostarsi liberamente all’interno del territorio.

L’innovazione tecnologica è garantita dalla collaborazione delle divisioni Ricerca&Sviluppo di Unicoenergia ed Emoby.

Il sistema di noleggio di eBikes a ricarica induttiva è fruibile tramite app ( UnicoBike ), con sistema di smart payment e gestione del noleggio direttamente da smartphone.



Per garantire un sistema integrato di mobilità sostenibile sono state installate anche due stazioni di ricarica per veicoli elettrici da 22kW, presso Largo Laura Celentano e Piazza Santa Maria del Lauro.

“Dopo l’iniziativa di grande successo sul Monte Faito, abbiamo accolto subito con grande entusiasmo l’invito del Sindaco Tito, per replicare l’iniziativa a servizio del territorio – afferma Aldo Arcangioli, Amministratore di Unicoenergia – ampliando la rete di eBikes sharing a un altro comune prezioso per il turismo italiano. Le imprese possono e devono fare tanto per rilanciare il nostro territorio e noi vogliamo fare la nostra parte. Già da tempo è tangibile il nostro impegno concreto in favore di uno sviluppo sostenibile della mobilità attraverso l’installazione di infrastrutture di ricarica per auto elettriche, al fine di creare un’estesa rete sul territorio nazionale. Presso il comune di Meta raddoppiamo l’impegno anche grazie alla presenza della stazione di noleggio di bici elettriche di ultima generazione, supportata da innovative tecnologie; per dare sostegno al comparto del turismo così duramente colpito dalla crisi pandemica.”

Gli fa eco il Sindaco di Meta, Giuseppe Tito “La mobilità urbana per l’Unione Europea, rappresenta oltre che un fattore di crescita e occupazione, anche un presupposto per uno sviluppo sostenibile. Ad oggi il trasporto, come è fatto oggi, contribuisce all’inquinamento atmosferico e pertanto occorre iniziare a porre rimedio, anche attraverso piccole iniziative come la nostra, per la riduzione di emissioni nocive nell’atmosfera e l’ammodernamento dei sistemi stradali urbani . Anche la Comunità Europea ha recentemente sollecitato tali interventi, indicando, fra l’altro la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica di veicoli elettrici sui territori nazionali come obiettivo prioritario.

L’elettricità è un combustibile pulito, idoneo in particolare a favorire la diffusione dei veicoli ad alimentazione elettrica compresi quelli a due ruote negli agglomerati urbani con vantaggi in termini di miglioramento della qualità dell’aria e diminuzione dell’inquinamento acustico e del traffico, ed è in questa ottica che il Comune di Meta si è mosso, nell’ambito di un progetto di più ampio respiro che amo chiamare “Meta Green”.

Ma non solo, con la realizzazione di punti di ricarica elettrica di auto intendiamo anche favorire coloro che vorrebbero venire in vacanza nel nostro bellissimo comune ma sono, anzi erano, ostacolati, possedendo una auto elettrica non sapendo dove e come ottenere una ricarica.

Con le bici elettriche “e-bikes” in modalità sharing invece, intendiamo anche favorire la mobilità interna per chi vuole ad esempio andare al mare o, perché no, visitare in tranquillità il meraviglioso centro storico di Meta. Speriamo a breve, di favorire la mobilità anche fra tutti i comuni della Penisola, eliminando il problema dell’inquinamento e del traffico, con postazioni e-bikes sharing in tutti i Comuni, ove sarà possibile quindi prelevare o rilasciar la bici elettrica. Insomma, un contributo al rilancio del nostro bellissimo territorio.

Sono orgoglioso di essere il Sindaco della prima “CITTÀ GREEN” della Penisola Sorrentina.

La salvaguardia dell’ambiente, in un territorio, unico al mondo, come META, è, per me, un impegno costante e doveroso.

Oggi, l’attivazione di questo servizio innovativo, rappresenta un valore aggiunto per il rilancio del turismo costiero di qualità.”