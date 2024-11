La Yogurteria e Nescafé presentano: La Yogurteria Art Caffè

- pubblicità -

Il brand La Yogurteria continua a sorprendere e lo fa, questa volta, con una straordinaria partnership che unisce l’eccellenza del marchio italiano alla forza di un leader internazionale come Nescafé.

Nasce così La Yogurteria Art Caffè, un luogo esclusivo dove i clienti potranno vivere un’esperienza unica. Qui potranno gustare non solo caffè speciali e yogurt gelato, ma anche un’esclusiva Limited Edition di Frozen Yogurt Nescafé. L’aroma inconfondibile e avvolgente di Nescafé incontra il pezzo forte de La Yogurteria, il Frozen Yogurt: l’unione che incanterà i napoletani!

La linea di caffè in grani Nescafé Espresso Bar offrirà una miscela dal gusto autentico e inconfondibile, approvvigionata al 100% da fonti responsabili. Prevederà, inoltre, una formazione di caffetteria base presso la Nestlé Coffee Academy, dove lo staff potrà approfondire diverse tecniche di estrazione, dall’espresso al filtro, ricettazione e la tecnica della latte art, grazie alla quale ogni cappuccino e caffè macchiato si trasformerà in un’opera d’arte, regalando momenti di pausa indimenticabili.

“Questa collaborazione con Nescafé rappresenta un passo importante per noi, poiché condividiamo la stessa visione di qualità e innovazione. Siamo entusiasti di poter offrire ai nostri clienti un’esperienza sempre più ricca e variegata“, dichiara Alberto Langella, CEO & founder de La Yogurteria.

“Siamo entusiasti di collaborare con la Yogurteria con la nostra gamma di caffè in grani di altissima qualità a marchio Nescafé, per offrire un menù ricco di bevande, dal tradizionale espresso a creazioni originali, calde e fredde che, combinate alla freschezza dello yogurt, daranno vita a esperienze di gusto davvero uniche”, afferma Paolo Pisano, Marketing Manager Nescafé & Starbucks Out of Home.