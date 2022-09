Laboratorio di pizza con Giuseppe Vesi all’Elena di Savoia.

Venerdì 16 settembre e martedì 20 gli alunni dell’I.S.I.S. Elena di Savoia prenderanno parte a due laboratori speciali con il maestro pizzaiolo Giuseppe Vesi.

Un’occasione per interagire. non solo con il mondo pizza, ma anche con un pizzaiolo che porta avanti una filosofia professionale, che si realizza anche attraverso locali innovativi che spingono in avanti la sperimentazione sulla pizza. Due giorni di laboratorio per una scuola all’avanguardia guidata dalla professoressa Daniela Oliviero, e che rappresentano un approfondimento su un argomento importante come la pizza. Un progetto coordinato dal professor Rosario Campochiaro che coinvolgerà gli studenti che conseguiranno il diploma in Enogastronomia ed Ospitalità Alberghiera.

“Sono felice – ha detto Giuseppe Vesi – di prendere parte a questi workshop con i ragazzi, sono momenti di confronto importantissimi che ci insegnano tante cose sul modo di vedere quella che potrebbe essere la professione del futuro di tanti giovani, e devo anche dire che alcuni di loro sono dei veri talenti. Abbiamo già fatto un incontro alla stessa scuola a maggio, ma stavolta ho chiesto agli studenti di avere un ruolo attivo e di inventare quindi una loro pizza. Perché se c’è una differenza sostanziale con la pizza tradizionale napoletana, che impone le sue regole e i suoi standard, quella contemporanea che rappresento permette, e anzi richiede, una interpretazione personale del prodotto, sempre restando nell’ambito del buon gusto e senza creare scempi, che poi con la pizza non c’entrano più niente”. Un viatico per quei ragazzi che oggi approcciano a un tipo di preparazione che formerà figure che incontreremo poi in luoghi pubblici come i bar, i ristoranti, gli alberghi e, appunto, le pizzerie. Queste professionalità rappresenteranno poi il biglietto da visita in ambito turistico e relazionale e il new deal di Giuseppe Vesi, incontra proprio questa necessità: un prodotto sempre più proiettato al mercato internazionale, un’offerta sempre più ricca e vicina alle esigenze di una platea preparata e attenta alla qualità.